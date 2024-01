Widiane Resort-Bin El Ouidane vient d’annoncer le lancement d’une offre exclusive dédiée aux séminaires d’entreprise et évènement MICE : ‘‘Le Widiane Resort est un lieu idéal pour organiser un séminaire d’entreprise ou un Team Building. De magnifiques espaces sont mis à disposition, dotés de toute la technologie moderne adaptée aux besoins de chacun. Les réunions pourront se faire en intérieur ou en extérieur, car l’hôtel dispose de nombreux espaces tous aussi incroyables les uns que les autres’’, dit-on auprès de cet établissement.

Concernant ainsi l’offre Séminaire, l’établissement a doté son espace des dernières technologies audiovisuelles et de salles de conférence conçues pour répondre aux besoins professionnels : ‘‘De notre Boardroom avec une capacité de 70 personnes, à notre Ballroom située au 6e étage avec une vue splendide sur le lac Bin El Ouidane et une capacité de 200 personnes en théâtre, sans oublier La Tente Berbère avec la touche culturelle de la région’’, explique le manager de l’hôtel.

En plus de cette offre, l’hôtel met à la disposition des plus exigeants des forfaits séminaires adaptés, comprenant l’hébergement de luxe, des repas gastronomiques, des compositions de pause-café riches et diversifiées, et des activités de Team-building autour. A cela s’ajoute la ‘‘Parenthèse Bien-être’’, une sorte de pause revitalisante pour le participants comprenant une panoplie d’activités nautiques, sportives…

Situé dans un cadre idyllique, le Resort promet d’être pour beaucoup l’endroit parfait pour des événements d’entreprise mémorables.

HZ

Partagez cet article :