PARTAGER WaystoCap nommée « Technology Pioneer » par le Forum économique mondial

WaystoCap, plateforme majeure d’import-export B2B dédiée à l’Afrique, a été nommée « Technology Pioneer » par le Forum économique mondial et participe au prochain sommet de Davos qui démarre aujourd’hui, mardi 22 janvier, en Suisse.

WaystoCap devient ainsi la première startup du Maroc et d’Afrique du Nord à recevoir ce prix. Dans ce cadre, WaystoCap, en tant que « Technology Pioneer », participe au prestigieux Forum Economique Mondial de Davos, qui se tient du 22 au 25 janvier en Suisse. En outre, Niama El Bassunie, co-fondatrice et CEO de WaystoCap, a également participé à la rencontre annuelle des nouveaux champions du Forum économique organisée en Chine en septembre dernier.

WaystoCap est aussi la première startup marocaine à avoir participé au très sélectif programme d’accélération d’Y Combinator dans la Silicon Valley, qui a joué un rôle clef dans la réussite de startup comme Airbnb ou Dropbox. BatteryVentures (investisseurs dans Google), 4DX Ventures (investisseurs dans Flutterwave) et Endure Capital (investisseurs dans Careem) font partie des fonds ayant investi dans la startup. Outlierz Ventures, fonds de capital-risque africain basé à Casablanca, fait également partie des investisseurs.

WaystoCap est une plateforme B2B pour faciliter le commerce international en Afrique. La startup marocaine vient en aide aux importateurs et exportateurs pour acheter et vendre des produits dans toute l’Afrique en simplifiant la chaine de valeur d’import et export des entreprises africaines tout en améliorant leur capacité à négocier. La plateforme leur permet de trouver des partenaires régionaux et internationaux, obtenir les prix les plus compétitifs, offrir de meilleures conditions de paiement, sécuriser les échanges par le biais d’assurances, d’entrepôts et d’autres mécanismes, et soutenir l’ensemble de la transaction. L’entreprise s’appuie sur la technologie pour générer de la confiance, créer de la transparence et éliminer les inefficiences dans l’ensemble du processus de transaction entre acheteurs et de vendeurs.

Une startup à la croissance rapide qui se déploie en Afrique de l’Ouest

Après avoir levé 3 millions de dollars l’année dernière, WaystoCap s’est développée rapidement et a récemment étendu sa présence à deux nouveaux marchés : le Burkina Faso et le Togo, tout en renforçant ses activités existantes au Bénin. Les entreprises font appel à WaystoCap pour acheter et vendre des produits dans diverses catégories dont l’alimentation, la construction et l’entretien.

WaystoCap a également élargi son offre de produits avec WaystoCap Local et WaystoCap Logistics, pour aider acheteurs et fournisseurs à se rapprocher de leurs clients et à exploiter le potentiel énorme du commerce en Afrique. De nombreuses entreprises marocaines et internationales utilisent déjà les services pour rapprocher leurs produits des acheteurs locaux et ont demandé à WaystoCap de gérer l’intégralité de la transaction : de la commande aux paiements, en passant par la logistique du dernier kilomètre, et ce grâce à une plateforme centralisée unique.

« Avec notre levée de fonds, le lancement de nouveaux produits et l’expansion géographique, nous travaillons actuellement en vue d’accélérer notre présence en Afrique francophone dans un premier temps, avec pour ambition d’aider tout le continent à se développer », déclare Niama El Bassunie.

« Avoir été nommée ‘Technology Pioneer’ par le Forum économique mondial revêt une importance toute particulière, car WaystoCap est la première startup marocaine et nord-africaine à recevoir ce prix qui est une belle reconnaissance. De plus, l’invitation à participer au Forum Economique Mondial de Davos, en Suisse, et à faire partie des dirigeants mondiaux engagés dans des questions cruciales ayant un impact mondial constitue une opportunité considérable pour nous de renforcer la visibilité de l’Afrique et des opportunités offertes par le continent. »

LNT avec CdP