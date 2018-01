PARTAGER Le Wali de Jerada annonce un plan d’action d’urgence

Le Wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, a annoncé, lundi à Oujda, l’élaboration d’un plan d’action d’urgence pour répondre aux attentes pressantes des habitants de la province de Jerada.

S’exprimant lors d’une session extraordinaire du Conseil de la région de l’Oriental, consacrée à l’examen de la conjoncture socio-économique dans la province de Jerada, M. El Jamai a souligné que ce plan d’urgence qui place le citoyen au centre des préoccupations vient en interaction avec les revendications de la population locale, notant que d’autres mesures seront prises, à moyen et long termes, en vue de créer une alternative économique efficiente et favoriser la mise à niveau de l’espace territorial.

Dans ce sens, le wali a mis l’accent sur les mesures d’urgence notamment celles inhérentes aux factures de l’eau et de l’électricité, à l’emploi, à la mise en application des dispositions de l’accord social conclu suite à la fermeture des Charbonnages du Maroc (CDM), à l’exploitation des puits clandestins de charbon et à la dégradation de l’environnement.

Parmi ces mesures, il a souligné l’importance accordée à la résolution de la situation des exploitants des puits de charbon de façon anarchique, et ce dans le cadre de la loi en vue d’améliorer leur condition de travail et leur assurer la sécurité et la protection sociale.

M. El Jamai a aussi mis l’accent aussi sur le contrôle des permis d’exploitation et du respect des règles et lois en vigueur, la réalisation d’une étude pour trouver une solution à la sécurisation des anciennes mines dans les communes de Sidi Boubker et Touisset et l’accélération des travaux en cours pour la réalisation de la carte géologique devant définir le potentiel minier de la province.

Parmi les actions contenues aussi dans le plan d’urgence, le wali a fait savoir que le Conseil de la région de l’Oriental a consacré une enveloppe de quatre millions de dirhams pour le lancement d’une opération de fermeture des puits de charbon désaffectés pour éviter les dangers qu’ils représentent.

Dans le secteur de l’énergie et de l’électricité, a-t-il poursuivi, un engagement a été pris pour la réalisation d’une 5è unité de production au niveau de la station thermique de Jerada et d’une nouvelle station thermosolaire à Aïn Béni Mathar, assurant que la priorité en termes d’emploi dans la 4ème unité de la station de Jerada, qui est fin prête, ainsi que dans la 5ème sera accordée aux jeunes de la province qui vont bénéficier de sessions de formation dans ce domaine.

Il a également indiqué que les fils de la région seront organisés en coopératives, ajoutant qu’il sera procédé, par ailleurs, à la signature d’un contrat avec l’Office national de l’Electricité en vue de la création d’emplois dans les domaines du transport et du charbon, gardiennage et autres activités de sous-traitance, et ce dans le cadre des règlements en vigueur.

Le plan prévoit également l’intégration des jeunes de la province dans les pôles industriels nationaux (Kénitra et Tanger) et l’inscription de plus de 500 femmes de la province pour bénéficier d’un travail saisonnier dans le sud de l’Espagne.

En réponse, par ailleurs, aux revendications liées à l’accord social, signé suite la fermeture de la mine de Jerada en 1998, il a été décidé la levée de la saisie conservatoire des biens immobiliers des Charbonnages du Maroc (CDM) pour faciliter l’opération de cession de quelque 325 logements, outre l’ouverture d’une enquête concernant le processus de liquidation des CDM et la création d’une commission de suivi présidée par le ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable pour examiner les points en suspens dans l’accord social, a-t-il expliqué.

Dans le secteur de l’environnement et du développement durable, un intérêt particulier est accordé au traitement de la problématique des déchets miniers, à travers notamment la réalisation d’une décharge pour le stockage et l’enfouissement des cendres et la mise en place de canalisation pour le rejet des eaux utilisées dans la station, a encore ajouté le wali.

Le plan d’urgence prévoit aussi la généralisation de l’assainissement liquide dans les centres urbains de Touisset et Ain Béni Mathar et la création de deux stations de traitement, en plus d’un projet de plantation de 10.000 arbres aux alentours de la station thermique et ses unités de production.

Dans le domaine de la santé, M. El Jamai a noté l’acquisition par l’ONEE de deux ambulances qui seront mises à la disposition des services du ministère de la Santé à Jerada, l’organisation de campagnes médicales au profit des mineurs de charbon et leurs familles, outre l’amélioration de l’offre de santé dans la province par la création de nouvelles spécialités au sein de l’hôpital provincial.

S’agissant du traitement réservé aux problèmes liés aux factures d’eau et d’électricité, le wali a affirmé qu’une commission a été chargée par l’ONEE afin d’effectuer un contrôle des compteurs et détecter d’éventuels dysfonctionnements.

De même, il a été décidé l’application de la facturation mensuelle sur la base d’un relevé mensuel de consommation, le rétablissement de la relation commerciale avec les points externes de paiement des factures d’électricité, outre la présentation de facilités de paiement des arriérés et leur rééchelonnement et la non-comptabilisation des pénalités dues au retard de paiement.

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE/branche électricité) s’est engagé, par ailleurs, à opter pour l’installation de compteurs prépayés en zone urbaine, et ce après accomplissement des procédures réglementaires.

Plusieurs rencontres de communications ont été organisées, récemment à Jerada, par le ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable et le wali de l’Oriental avec les représentants des partis politiques, de la société civile, des instances syndicales et des jeunes de la province.

LNT avec Map