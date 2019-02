PARTAGER VUL : Renault clôt 2018 en leader incontournable du marché VU

Le Groupe Renault a bouclé l’année 2018 à la tête du podium sur le marché des véhicules utilitaires et utilitaires transformés. La part de marché a atteint 29.3% pour 4 193 voitures vendues, ce qui représente une vraie consécration du leader du marché sur ce segment. Au menu, Renault propose une large gamme de transformation de véhicules utilitaires, plus spécialement sur Renault Master, avec 3 types de transformations majeures sélectionnées pour répondre au besoin de plusieurs secteurs d’activité : la gamme «Transport des personnes», la gamme «Transport de marchandise» et la gamme «Transport isotherme». Pour garantir une transformation de véhicule utilitaire de haute qualité, le Groupe Renault a agréé plusieurs carrossiers minutieusement sélectionnés et qui sont continuellement formés, afin de réaliser des transformations répondant aux normes et standards du Groupe.

Les carrossiers agrées disposent également d’un service après-vente qui leur permet, de bénéficier de la garantie constructeur 3 ans ou 100 000 KM pour les véhicules de base et transformés, et de 2 ans ou 100 000 KM pour la transformation frigorifique. Toutefois, Renault Master reste le véhicule le plus prisé de sa catégorie, vendu à plus de 1900 unités en 2018. Ce modèle a pu diversifier sa cible en répondant à plusieurs exigences au niveau du transport de personnes (scolaire, personnel et touristique) et de marchandises, dit-on auprès du Groupe pour qui Renault Master est désormais disponible en version 4×4, conçue pour s’adapter aux conditions de conduite où les roues sont en perte d’adhérence et où le besoin d’avoir un maximum de motricité se fait ressentir : “Renault Master permet d’évoluer sur les pentes raides, terrains glissants, champs humides, terrains boueux, mauvaises routes…La transmission du Renault Master 4×4 dispose de 2 modes de fonctionnement : mode route (mode 4×2) et mode mauvaises routes et hors chemin (mode 4×4).Renault Master 4×4 rejoint la large gamme de véhicules utilitaires et utilitaires transformés dont dispose le Groupe Renault avec Renault TRAFIC, Renault KANGOO et Dacia DOKKER…Renault Master propose ainsi, une solution pour tous les professionnels”, explique la direction commerciale du Groupe qui se veut optimiste pour l’année 2019 avec la ferme détermination de préserver sa position de leader…