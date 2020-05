Vivo lance son V19 au Maroc

par AL |







Vivo vient de lancer au Maroc son « selfie smartphone », le V19. Doté d’une caméra double super grand-angle 32MP + 8MP et d’un écran de 6,44 pouces, Super Amoled FHD + Ultra O, le V19 offre une expérience innovante aux consommateurs. Prenant en compte le contexte sanitaire actuel, le smartphone pourra être livré aux acheteurs accompagné d’un box Vivo.

« Vivo est déterminé à innover en plaçant le client au centre de sa réflexion. Le V19 reflète notre profonde compréhension des besoins des consommateurs. Avec une technologie selfie dédiée, un design moderne et des performances solides, le V19 est parfait pour les jeunes consommateurs qui prêtent de l’importance autant aux fonctionnalités de l’appareil photo que sa dimension divertissante », a déclaré Jet Xu, Responsable d’Affaires Moyen-Orient et Afrique de vivo. « Le V19 est un smartphone innovant conçu pour adhérer aux modes de vie des jeunes consommateurs. Intégrant une double caméra frontale qui offre des avantages significatifs aux amateurs

de selfies par rapport aux autres smartphones de sa catégorie, le V19 constitue une véritable percée dans le marché MEA. »

En plus des techniques pointues du selfie et du design, le V19 est doté d’une batterie 4500mAh qui offre une plus grande autonomie, tandis que la technologie FlashCharge 2.0 33W vivo permet une charge de 0 à 54% en seulement 30 minutes.

Le V19 est disponible en options Gleam Black et Sleek Silver sur le marché marocain depuis le 24 Mai pour un prix de 4.399 Dhs, accompagné d’un box Vivo offert.