Vivo Energy Maroc: Un nouveau souffle pour « Ana Wa Attarik »

Pour rappel, VEM a lancé l’opération «Ana Wa Attarik» en 2013. Cette année, cette campagne prend un souffle nouveau à travers la pratique du basket-ball. Cette campagne de sensibilisation touchera plus de 50 000 écoliers d’écoles publiques et privées de Casablanca pour ensuite s’étendre à travers les villes du Royaume. Asaf Vehbi Sasaoglu, PDG de VEM, souligne que ‘‘le facteur humain demeure à l’origine d’environ 90% des accidents au Maroc. C’est pour cela que notre entreprise est pleinement engagée dans la sensibilisation des populations et en particulier des générations futures pour promouvoir une réelle culture de la sécurité routière. Avec ce nouveau programme nous apportons une solution innovante et citoyenne, car nous sommes convaincus que le sport en milieu scolaire participe activement à la réussite éducative’’. Benaceur Boulaajoul, Secrétaire Permanent du CNPAC, a affirmé quant à lui que «l’éducation à la sécurité routière constitue l’un des chantiers les plus important dans l’action du CNPAC. En effet, la cible des moins de 14 ans est l’un des axes majeurs sur lesquels s’appuie la stratégie nationale de sécurité routière 2017-2026, qui a pour objectif de réduire à 50% le nombre de morts sur nos routes. Cette cible constitue malheureusement plus de 10% des tués des accidents de la circulation au Maroc. A travers ce nouveau programme, nous souhaitons accompagner les enfants dans le milieu scolaire par le biais d’ateliers ludo-pédagogiques dans le domaine de l’éducation à la sécurité routière».