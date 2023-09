La 10ème édition de Visa For Music est prévue du 22 au 25 novembre 2023 à Rabat. En signe de solidarité, l’intégralité des recettes de billetterie sera consacrée au Fonds spécial dédié à la gestion des conséquences du séisme survenu le vendredi 8 septembre 2023.

Les premiers artistes sont annoncés, découvrez-les !

La mission de Visa For Music est de découvrir de nouveaux artistes et de leur offrir une plateforme devant les professionnels de l’industrie musicale à l’international. Au programme, des artistes exceptionnels sélectionnés parmi plus de 1500 candidatures provenant de plus de 80 pays à travers le monde et issus de divers univers musicaux tels que le jazz, la musique folklorique mondiale, l’urbain, et l’acoustique.

Bien que la sélection est été difficile pour le jury, voici les premiers artistes, et d’autres vont suivre….!

Maroc

Aïta mon amour (Maroc & France), Anwar (Belgique & Maroc), El Mizan (Maroc & Suisse), Nora Toutain (Maroc & Canada), REQTEQ, Sigou, SNITRA, Tarwa N-Tiniri, The Casablanca Street Cats, et THE LEILA (Maroc), etc.

Afrique & Moyen Orient

Aboubakar Traoré & Balima (Burkina Faso), ADÉDÈJÌ (Nigeria), BalQeis Live (Egypte), Bantous de la Capitale(République du Congo), Electro Zebala (Egypte et Algérie), Eliasse (Comores), FAIZAL MOSTRIXX (Ouganda), HARMONY’S BRASS BAND (Bénin), Kora Flamenca (Sénégal), MAJAZ (Bahrein), Nasibo (Zimbabwe), Nayo and Lomé Orchestra (Togo), Orchestre Jigeen Ñi (Sénégal), Santrofi (Ghana) et SINAUBI ZAWOSE & PAMOJA ZANZIBAR (Tanzanie), Solange Cesarovna & Band (Cap Vert), STOGIE T (Afrique du Sud), Ziza Youssouf (Mauritanie), etc.

Europe, Asie et Amérique

Jamaaladeen Tacuma’s GROOVE ala MAROC (Etats-Unis), AFRICAN CORPORATION (France), Maruja Limón(Espagne), TRIBALI (Malte), DJ Phellix (Iran).

Ce festival et marché professionnel de la musique d’Afrique et du Moyen-Orient réunit non seulement les professionnels et les passionnés de la musique, mais propose également des conférences, des ateliers, des rencontres rapides, un forum et des rencontres professionnelles.

Partagez cet article :