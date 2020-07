PARTAGER Virus: 5 millions d’Australiens reconfinés, près de 12 millions de cas dans le monde

La pandémie de coronavirus, qui s’accélère à l’échelle mondiale selon l’OMS, avec désormais près de 12 millions de cas recensés sur la planète, a obligé l’Australie à reconfiner jeudi les cinq millions d’habitants de Melbourne, deuxième ville du pays.

Loin derrière les lourds bilans des pays les plus touchés comme les Etats-Unis et le Brésil, l’Australie – qui compte environ 9.000 cas pour 106 morts – enregistre une hausse des cas à Melbourne (sud-est), avec plus d’une centaine de nouvelles infections quotidiennes.

Les habitants ont reçu l’ordre de rester confinés chez eux durant six semaines après l’échec des mesures instaurées pour empêcher la propagation du virus.

L’Etat de Victoria, où se trouve Melbourne, a fermé mercredi toutes ses frontières afin de préserver le reste de l’Australie, qui jusqu’à présent a réussi à maîtriser l’épidémie de Covid-19.

Dans l’ensemble, les habitants semblent soutenir ces nouvelles mesures. « Le confinement était nécessaire, sinon le nombre de cas n’aurait pas diminué », a ainsi confié à l’AFP l’un d’entre eux, Vani Kumar.

Les autorités attendent désormais les résultats d’une vaste campagne de dépistage menée dans d’immenses tours abritant des logements sociaux où vivent environ 3.000 personnes et où est apparu un foyer épidémique.

Ils devront rester chez eux sauf pour raisons professionnelles, pour faire de l’exercice physique, se rendre à des rendez-vous médicaux ou acheter des produits de première nécessité. De telles mesures n’avaient été que récemment levées.

En prévision du reconfinement, les rayons des supermarchés ont été dévalisés mercredi, obligeant la principale chaîne du pays à rétablir des limites sur les achats.

– « Jamais redescendus » –

En Europe, la situation semble sous contrôle, même si le Vieux Continent reste le plus durement touché par le virus avec plus de 200.000 morts, dont plus des deux tiers au Royaume-Uni, en Italie, en France et en Espagne.

En Serbie, de nouveaux heurts ont éclaté mercredi à Belgrade, la capitale, lors d’un rassemblement de manifestants furieux de mesures prises par les autorités de pour lutter contre une résurgence du Covid-19.

Dix policiers ont été blessés dans les heurts, mercredi soir à Belgrade, selon le ministre de l’Intérieur Nebojsa Stefanovic.

En France, la mairie de Paris a annoncé que la ville aurait bien son traditionnel feu d’artifice tiré depuis la tour Eiffel pour la fête nationale du 14 juillet, mais sans public. Celui-ci sera en revanche présent jeudi pour le premier concert depuis mi-mars de la Philharmonie de Paris, qui affiche complet.

Quant à la Finlande, elle a annoncé rouvrir ses frontières aux touristes de 17 pays européens considérés comme ayant un faible taux d’infection, une liste ne comportant pas la France ni le Luxembourg pour l’instant.

Sur le front économique, le gouvernement britannique a dévoilé mercredi de nouvelles mesures de relance totalisant 33 milliards d’euros. Et à Bruxelles, la chancelière Merkel a appelé les Européens à se montrer solidaires et à assurer l’adoption dès cet été du plan de relance massif destiné à sortir de la crise du coronavirus.

Après leur divorce avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) – qualifié mercredi par l’Allemagne de « revers » face à la pandémie qui a fait plus de 545.000 morts dans le monde – les Etats-Unis restent le pays le plus durement touché par la maladie, en nombre de contaminations comme en nombre de décès.

L’épidémie a fait plus de 132.000 morts dans la première puissance économique mondiale et 3.046.351 cas de contaminations y avaient été détectés mercredi soir.

Après une stabilisation de l’épidémie dans ses premiers foyers, notamment à New York, sur la côte Est, le pays affronte depuis quelques semaines une flambée des infections dans le Sud et l’Ouest. Plusieurs Etats ont ainsi été obligés de suspendre leur processus de déconfinement.

Le président Donald Trump, qui a appelé mercredi les écoles du pays à rouvrir, nie la réalité de ce rebond: « le taux de mortalité du coronavirus (a) été divisé par dix! », a-t-il tweeté.

Le nombre de cas s’est aussi envolé à Tulsa (Oklahoma), un peu plus de deux semaines après un meeting de campagne organisé par Donald Trump dans cette ville, selon les autorités sanitaires locales.

« Nous sommes montés, nous ne sommes jamais redescendus au niveau de base, et là nous sommes en train de remonter », s’est inquiété Anthony Fauci, plus haut expert en maladies infectieuses du gouvernement américain.

Le Championnat nord-américain (MLS) a néanmoins repris mercredi, mais le coronavirus pourrait pousser de nouvelles équipes touchées à se retirer de la compétition.

– « Parfaitement bien » –

Dans ce contexte tendu, l’OMS a mis en garde contre la probable capacité du virus à se transmettre par voie aérienne, notamment dans les lieux publics, c’est-à-dire de manière beaucoup plus contagieuse qu’initialement envisagé.

L’épidémie continue ses ravages en Amérique latine et aux Caraïbes, où plus de trois millions de cas de Covid-19 ont été recensés, dont plus de la moitié au Brésil, selon un bilan établi mercredi par l’AFP.

Deuxième pays le plus touché, le Brésil recense 67.964 morts pour 1.713.160 cas mais Jair Bolsonaro, son président de 65 ans, même contaminé, continue à claironner qu’il va « parfaitement bien ».

Le Pérou a dépassé la barre des 11.000 morts, une semaine après avoir amorcé un déconfinement graduel, et le Mexique a enregistré un nouveau record journalier de 6.995 cas mercredi. Et les chiffres officiels bondissent au Venezuela: plus de 1.500 malades le 1er juin, plus de 7.000 un mois plus tard.

L’explosion de cas dans l’Etat de Zulia, à la frontière avec la Colombie, a entraîné une situation « horrible » à l’hôpital universitaire de Maracaïbo, confie à l’AFP Pilar, une infirmière. « On est débordés », déplore-t-elle.

De loin le pays le plus touché au Proche et Moyen-Orient, l’Iran a dépassé la barre des 12.000 morts, ont annoncé mercredi les autorités.

L’Afrique reste loin derrière, tant en termes de contaminations déclarées que de décès dus au Covid-19, mais le continent a franchi mercredi la barre des 500.000 cas, après avoir dépassé le 1er juillet les 10.000 morts.

Au plan sportif, en Asie, d’où est parti le virus en fin d’année 2019, la Ligue des champions de football reprendra en septembre, sur terrain neutre et avec des confrontations à match unique après la phase de groupes, a annoncé jeudi la Confédération asiatique.

LNT avec Afp