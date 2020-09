PARTAGER Villa Diyafa Boutique Hotel & Spa devient “ STORY Rabat ”

La marque Story Hotels & Resorts, récemment lancée, inaugure Story Rabat après un projet de rénovation complète de l’ancienne Villa Diyafa Boutique Hotel & Spa.

Story Rabat dispose de 37 chambres et suites, d’une villa privée, d’un restaurant nouvellement décoré, Le Safran, une large variété d’espaces de réunion, ainsi que des installations de loisirs, dont un spa, une piscine et un centre de fitness.

« Nous sommes engagés à offrir aux voyageurs la meilleure expérience possible et nous avons adapté nos offres aux besoins de notre public cible. Nous sommes heureux d’annoncer le lancement de Story Hotels & Resorts par le biais de cette première propriété au Maroc, Story Rabat, qui contribuera aux initiatives touristiques marocaines en offrant aux visiteurs une hospitalité qui soit à la fois une source d’inspirations et une porte ouverte vers à de nouveaux horizons », affirme le PDG de Story Hospitality, Claudio Capacciolli.

De son côté, Olivier de Kermel, directeur général de Story Rabat, déclare : « Nous nous réjouissons d’accueillir les voyageurs d’affaires et de loisirs pour leur faire découvrir l’hospitalité de Story Rabat et leur permettre, grâce à nos standards élevés en matière de luxe, d’écrire une page de leur histoire de voyage au Maroc ».

Il est à préciser que Story Rabat est situé au quartier des Ambassadeurs à Rabat, à proximité du quartier des affaires et des principales attractions de la ville.