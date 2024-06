Le « Boga Boga », célèbre résidence de souvenirs depuis 1982, a rouvert ses portes à Casablanca le 8 juin 2024. Cet établissement emblématique incarne le partage, l’affection et l’authenticité, ayant marqué plusieurs générations. Dans un cadre élégant et accueillant, Villa BOGA se révèle par la rencontre entre passé et présent, offrant une expérience où chaque détail est soigneusement pensé pour créer une atmosphère unique.

La décoration, signée par Jean Jacques Radelet, allie élégance et charme. Côté cuisine, le Chef Michou propose une gastronomie franco-italienne authentique et généreuse, mettant à l’honneur les plats emblématiques du Boga Boga ainsi que des créations innovantes.

Avec sa belle terrasse ensoleillée et son intérieur feutré, Villa Boga promet des moments d’évasion et de souvenirs inoubliables.

