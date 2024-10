Vidéo: un touriste émerveillé par l’appel à la prière à Figuig !

Lors de son séjour à Figuig, petite ville oasienne du Maroc nichée entre montagnes et palmiers, un touriste français a été totalement ébloui par la beauté et la sérénité de l’appel à la prière. Au moment où le muezzin a élevé la voix, le calme du désert environnant s’est mêlé aux notes mélodieuses, créant une atmosphère unique. Enveloppé dans cet instant hors du temps, le touriste a ressenti une profonde connexion avec le lieu, entre recueillement et émerveillement. Pour lui, cette expérience a transformé sa visite en une découverte spirituelle, révélant une facette du Maroc aussi paisible que fascinante.