Vidéo: Un mini « Moussem » marocain en Espagne !

Dans une vidéo captivante filmée en Espagne, une ambiance festive marocaine s’est invitée dans un quartier local, recréant l’atmosphère d’un mini moussem. On y voit des Espagnols participer avec enthousiasme, découvrant les saveurs des spécialités marocaines comme les savoureux tajines, les douceurs sucrées du thé à la menthe, et des pâtisseries typiques. Les locaux s’ornent les mains de motifs de henné traditionnels, un artisanat apprécié pour sa beauté et sa symbolique. En fond, des rythmes chaâbi envoûtants résonnent !