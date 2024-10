Vidéo: un artisan marocain présente avec éloquence son art à des touristes !

Dans une vidéo amusante, un artisan marocain de Méknès présente son art de la damasquinerie à des touristes étrangers. Avec un humour plein de charme, il explique comment il incruste l’argent et le cuivre sur des pièces d’acier, tout en plaisantant sur la difficulté du métier. Les touristes, captivés par son talent et son humour, rient à chaque blague. Il allie parfaitement démonstration technique et anecdotes légères, offrant un aperçu chaleureux de ce savoir-faire ancestral marocain.