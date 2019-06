PARTAGER SMAP Immo, des MRE victimes d’escroquerie immobilière protestent à Paris…

Le Salon de l’immobilier marocain à Paris qui a fêté cette année sa 16ème édition, a vu quelques MRE protester en investissant le salon, brandissant banderoles et photos et en adressant un appel au Roi Mohammed VI afin d’obtenir gain de cause. Ils auraient, selon leur dires, été victimes d’escroquerie de la part de promoteurs peu scrupuleux.