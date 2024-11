Vidéo: Quand un automobiliste percute délibérément un piéton à Casablanca..

Dans une vidéo troublante qui circule sur les réseaux sociaux, un automobiliste à Casablanca est filmé en train de percuter volontairement un piéton en plein cœur du quartier Maarif. Les images montrent le conducteur accélérant délibérément dans la direction du piéton, sans aucun signe d’hésitation, laissant les témoins choqués et incrédules.

Les autorités locales ont rapidement réagi en ouvrant une enquête pour identifier le conducteur et établir les circonstances exactes de cet acte violent. Ce geste inqualifiable a suscité une vague d’indignation dans la communauté et soulève des questions sur la sécurité dans les espaces urbains de Casablanca. Les internautes, révoltés, appellent à une réponse ferme de la justice pour que de tels actes ne se reproduisent plus.