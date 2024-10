Vidéo: Quand l’accent marrakchi bride la concentration de Laura Dern !

Dans la série Netflix « Lonely Planet », tournée en partie au Maroc, une scène particulière capture l’essence vivante de Marrakech. Alors que Laura Dern, concentrée sur son travail, essaie de se plonger dans ses pensées, deux Marrakchis discutant bruyamment interrompent sa tranquillité. Leurs voix résonnent avec l’accent chaleureux et typique de la ville ocre, ajoutant une touche authentique et pittoresque à la scène. Un moment à la fois léger et révélateur de la vie quotidienne animée dans cette ville emblématique du Maroc.