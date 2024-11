Vidéo: La rencontre touchante entre un touriste et de jeunes étudiants marocains !

Dans une vidéo touchante, un touriste italien en visite au Maroc engage une conversation en anglais avec un groupe de jeunes Marocains. Au fil des échanges, il leur pose des questions sur leurs rêves, leurs ambitions et leur vision de l’avenir. Fidèle à ses racines, l’Italien ne manque pas d’ajouter une touche humoristique en leur rappelant, avec le sérieux d’un vrai passionné de cuisine, qu’il est absolument interdit de briser des spaghettis avant de les cuire ! Une rencontre inspirante et savoureuse à plus d’un titre.