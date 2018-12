PARTAGER Harry Potter à la sauce marocaine par The Tberguig !

On ne présente plus The Tberguig, le phénomène Snapchat/Facebook mené avec brio par Asmaa El Arabi qui croque avec humour, ironie et dérision les comportements paradoxaux de nos compatriotes en particulier et des gens en général. Avec justesse et précision, The Tberguig nous fait rire même quand on se sent concernés.

Cette fois-ci, The Tberguig s’attaque avec dérision à Harry Potter et l’assaisonne à la Marocaine !