Vidéo: Des touristes émerveillés par l’ambiance enflammée d’un match de basketball au Maroc !

Une vidéo virale montre des touristes étrangers fascinés par l’atmosphère survoltée d’un match de basketball au Maroc. Alors que les supporters chantaient et battaient des tambours, l’ambiance a atteint son paroxysme lorsque des flammes ont été lancées depuis les tribunes, rendant le cerceau presque invisible pour les joueurs. Ce moment intense a laissé les touristes ébahis, leur étonnement et enthousiasme témoignent de l’intensité et de la ferveur sportive qui règnent dans les stades marocains, une ambiance qui dépasse les frontières et séduit même les visiteurs internationaux.