Vidéo: Des émeutiers s’en prennent aux forces de l’ordre à l’ambassade gabonaise à Rabat

Des incidents ont éclaté samedi au sein de l’ambassade du Gabon à Rabat, en marge d’élections présidentielles et législatives tendues au Gabon. Des électeurs gabonais, mécontents du déroulement du vote et de l’opération de dépouillement, ont vandalisé leur ambassade et mis en danger la sécurité de leurs concitoyens, ce qui a nécessité l’intervention de la police, elle-même victime de violences.

Appelés à participer au scrutin visant à élire leur président et leurs représentants, les Gabonais résidant au Maroc se sont rendus à l’ambassade du Gabon à Rabat pour accomplir leur devoir civique. Cependant, des actes de vandalisme, des cris et des affrontements ont éclaté au sein de l’édifice.

Les individus mécontents du déroulement du vote ont ravagé les locaux, obligeant la représentation gabonaise à demander des renforts pour sécuriser les lieux. Ces événements au Maroc font suite à une période de tensions au Gabon, où l’accès à internet a été coupé pour empêcher l’appel à des manifestations et la propagation de fausses informations.