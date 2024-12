Un vibrant hommage posthume a été rendu, dimanche à Rabat, à la mémoire de l’une des figures emblématiques du septième art marocain, Nour-Eddine Saïl.

Une brochette de personnalités du monde de la culture et des médias a ainsi pris part à cette cérémonie qui, pleine d’émotions, a été marquée par plusieurs témoignages ayant mis en avant les qualités humaines, les valeurs et le legs de feu Nour-Eddine Saïl.

Cette cérémonie a été aussi ponctuée par la projection du court-métrage « Black Screen », œuvre incisive sur le cinéma marocain vu par les professionnels du secteur, ainsi que d’extraits des interventions les plus marquantes du regretté défunt.

Cet hommage posthume a été également l’occasion pour l’assistance de suivre une vidéo-témoignage du grand sociologue et philosophe français Edgar Morin, outre l’annonce de la réimpression du roman du regretté « L’ombre du chroniqueur » et sa traduction en langue arabe.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Nadia Larguet, veuve de M. Saïl, a souligné que l’héritage culturel et humain du défunt est énorme, ajoutant qu’il a marqué énormément de générations. « Son nom restera à jamais gravé, parce qu’il était un homme d’une grande humilité, d’une grande intégrité et d’une grande simplicité », a-t-elle dit.

Elle a également fait part de sa grande joie et fierté de la réimpression du roman « L’ombre du chroniqueur » de feu Nour-Eddine Saïl et sa traduction en arabe, exprimant ses vifs remerciements à toute l’équipe ayant contribué à la traduction de cet ouvrage.

« Nour-Eddine Saïl aimait montrer à la jeune génération ce qu’était avoir du talent. Il était un homme qui a enrichi son pays et a fait joliment briller le continent africain », a-t-elle poursuivi.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence notamment du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, du Haut Commissaire au Plan, Chakib Benmoussa, et du président du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, Driss El Yazami.

Scénariste, romancier, producteur et critique de cinéma, Nour-Eddine Saïl est natif de Tanger. Enseignant et inspecteur général de philosophie jusqu’en 1984, il est le fondateur en 1973 de la Fédération nationale des ciné-clubs du Maroc, dont il a été le président jusqu’en 1983.

Il a été critique de cinéma à la radio et à la télévision, directeur des programmes de la Télévision marocaine (1984-1986), conseiller à l’audiovisuel du Président du groupe ONA (1989-1990), directeur des programmes de Canal+Horizons (1990-2000), directeur général de 2M (2000-2003), directeur du Centre Cinématographique Marocain (2003-2014) ainsi que vice-président délégué du Festival International du Film de Marrakech (2004-2014).

Décédé le 15 décembre 2020 à Rabat, il a été également président de la Fondation du cinéma africain de Khouribga et de la « Ouarzazate Film Commission » ainsi que membre du bureau exécutif d’Europa Cinémas à Paris.

LNT avec Map

Partagez cet article :