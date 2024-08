Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a présidé mardi à Rabat, deux réunions de travail, respectivement avec les interprofessions de la filière viandes rouges et de la filière lait afin de discuter des mesures nécessaires pour maintenir l’équilibre de ces filières et renforcer la souveraineté alimentaire dans un contexte difficile de sécheresse.

Lors de ces rencontres, les parties ont convenu d’un certain nombre de mesures pour sauvegarder les acquis liés au développement de ces deux filières, notamment la poursuite de l’appui à l’aliment de bétail au profit des éleveurs des bovins et ovins et des aliments composés d’engraissement, l’appui à l’importation des aliments destinés à l’alimentation animale et la préparation d’une loi sur l’élevage.

Il s’agit, en outre, du développement des cultures fourragères résilientes, notamment le sorgho, de la réglementation de l’insémination artificielle, de l’importation et la vente des semences, du développement de la production de races mixtes plus productives, de la protection des femelles ovines et bovines ainsi que de la mise en place d’un cadre réglementaire pour les unités d’engraissement des bovins et ovins.

Des réunions de travail seront tenues pour finaliser ces mesures et pour la mise en œuvre des contrat programmes lait et viandes rouges.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de ces réunions, M. Sadiki a insisté sur la nécessité de collaborer avec les fédérations et les associations professionnelles des filières de viandes rouges et de lait pour évaluer et analyser la situation actuelle de ces secteurs. Le ministre a également souligné l’importance des mesures visant à garantir l’approvisionnement du marché national en viandes rouges et en lait et à faciliter l’importation des matières premières pour les fourrages et les composants tels que la poudre de lait pour la production de fromages et autres dérivés laitiers.

De son côté, le président de l’Association nationale des producteurs de viandes rouges (ANPVR), Mustapha El Khouli, a mis en avant les efforts conjoints fournis par le ministère et les professionnels ayant permis d’atteindre une production solide, notamment en matière de viandes bovines, ovines et caprines, mentionnant les mesures prises pour garantir une production de qualité, telles que l’amélioration des aliments pour bétail, ce qui a conduit à une meilleure qualité de viande.

Pour sa part, le président de la Fédération interprofessionnelle de la filière laitière (Maroc Lait), Rachid El Khattate, a relevé : « La Fédération met tout en œuvre pour collecter le lait de tous les acteurs impliqués dans la filière, en veillant à ce que les approvisionnements soient suffisants ».

Quant au président de l’Association nationale des éleveurs ovins et caprins (ANOC), Abderrahmane Majdoubi, il est revenu sur les défis importants auxquels font face les éleveurs d’ovins et de caprins, ainsi que les professionnels de la filière des viandes rouges, en raison de la sécheresse.

Il a également salué les initiatives et les efforts du ministère pour soutenir ces secteurs cruciaux en période difficile.

Ces réunions ont constitué une occasion pour les participants d’échanger autour de la situation actuelle du secteur et des filières viandes rouges et lait et les défis auxquelles elles sont confrontées dans le contexte de sécheresse. Ainsi, les discussions ont porté sur la situation du cheptel national, le prix des animaux et des viandes rouges et les différents questions liées aux importations, ainsi que sur les mesures d’appui proposées pour sauvegarder les activités liées à ces deux filières et l’approvisionnement normal du marché national en viandes rouges et en lait, compte tenu de leur importance socio-économique et leur contribution à la sécurité alimentaire du pays.

Le ministère et l’ensemble de ses services et établissements restent mobilisés et pleinement engagés à côté des professionnels pour assurer un approvisionnement normal et régulier du marché et pour assurer l’atteinte des objectifs de développement de ces deux filières dans le cadre des contrat programmes de déclinaison de la stratégie Génération Green. Ont également pris part à ces rencontres, le Président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc, des professionnels et des représentants de chambres régionales de l’agriculture, ainsi que de hauts responsables du ministère.

Ces entrevues s’inscrivent dans le cadre du processus d’accompagnement des fédérations interprofessionnelles agricoles pour la protection des acquis, le développement des filières agricoles et le renforcement de la résilience du secteur dans le cadre de la stratégie Génération Green.

LNT avec Map

