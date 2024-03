Depuis 18 mois, ce sont 60 femmes de la commune de Tassoultante (Marrakech) qui travaillent avec motivation et assiduité sur le projet « Versions Femmes » initié et financé par l’association MekkiL’. « Versions Femmes » est un projet communautaire dédié aux femmes issues de différents douars qui propose un espace de vie et d’échange, d’épanouissement, de formation et d’apprentissage. Des activités et des acquis nécessaires pour servir et favoriser le lancement de leur coopérative, Coop MekkiL’. Son objectif : encourager l’émancipation et l’autonomisation économique de la femme rurale.

Cette initiative qui s’inscrit dans l’édition 2024 de la journée internationale des droits de la femme dont le thème est « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme » et qui répond aux axes identifiés, notamment ceux liés aux actions visant à investir en faveur des femmes, à mettre fin à la pauvreté et à passer à une économie verte.

En effet, à l’heure où chaque action est essentielle à la lutte contre le changement climatique, la nouvelle coopérative de femmes Coop MekkiL’ a opté pour un modèle de production et de consommation désirant promouvoir une utilisation durable des ressources naturelles. Son ADN repose sur des créations utilisant des matières végétales et animales, de la soie, plumes, poils, coton, lin ou jute, en passant par le raphia, le doum, la paille ou l’écorce.

C’est finalement au Douar Touggana, qui porte le nom d’une tribu berbère, que l’association MekkiL’ a aménagé « Versions Femmes » dans un souci de demeurer au plus proche des communautés visées, souhaitant privilégier la proximité et le prolongement du travail social communautaire.

Aménagé sur trois étages, l’espace propose des cours d’alphabétisation en trois langues, des ateliers de formation liés aux métiers de l’artisanat ainsi que des stages axés sur des designs contemporains, une petite crèche permettant d’accueillir les enfants des mères membres, des salles de production pour les produits dédiés à la coopérative et un show-room présentant les collections.

La Coop MekkiL’ ambitionne de devenir un concept store original, mêlant l’artisanat marocain à des lignes contemporaines, aux tendances épurées, chaudes et éthiques mariant les ambiances conviviales des cinq continents. Les productions ciblent tant le grand public que les entreprises, notamment celles liées aux métiers du tourisme et de l’hôtellerie engagées dans la croissance verte.

Le projet-pilote « Versions Femmes » encourage la considération de la femme en lui attribuant un statut dans la société, l’accompagne dans l’intégration de la vie sociale, lui offre les ressources nécessaires pour améliorer ses perspectives et donc celles de sa famille, favorise son intégration professionnelle et développe ses compétences.

Si les femmes du milieu rural ont tout le potentiel nécessaire pour prendre leur destin en main, l’enjeu majeur demeure l’accès à l’éducation qui tient un rôle déterminant dans le processus de développement. Et c’est la raison pour laquelle l’alphabétisation est le « passage obligé », la condition indispensable pour adhérer à « Versions Femmes », dit-on auprès de la Coop MekkilL’.

