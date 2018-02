PARTAGER Les ventes de ciment poursuivent leur baisse, signe du malaise des BTP

Les ventes de ciment, baromètre clé de l’activité du secteur du BTP, se sont repliées de 4,4% au cours du mois de janvier, après un recul de 4,1% une année plus tôt, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Economie et des finances.

Les principales baisses ont concerné les régions de Casablanca-Settat (-8,6%), Fès-Meknès (-16,5%) et Souss-Massa (-7,2%), atténuées par des améliorations dans les régions de Marrakech-Safi (+9,6%), Laâyoune-Sakia El Hamra (+21,3%) et Dakhla-Oued Ed-Dahab (+46,9%), précise la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de février publiée mercredi. Pour ce qui est du financement des opérations immobilières, l’encours des crédits à l’immobilier s’est accru de 4,2% au terme de l’année 2017, après une hausse de 2,5% un an auparavant, relève la DEPF.

Cette progression s’explique par la hausse notamment des crédits accordés à l’habitat (+3,6%) et de l’accélération des crédits attribués à la promotion immobilière (+8,7% à fin décembre 2017, après -4,6% il y a une année), souligne la même source, notant que cette évolution augure d’une dynamique favorable de l’activité du secteur durant les prochains mois.

LNT avec MAP