VANS, la légendaire marque californienne, a célébré samedi 21 janvier 2023, l’ouverture récente de sa boutique casablancaise, à AnfaPlace Mall.

En effet, le 2 décembre dernier, Hudson Morocco, distributeur et représentant officiel de VANS au Maroc, a ouvert une boutique dédiée à ANFAPLACE MALL à Casablanca.

Pour célébrer l’évènement, le magasin a consacré la journée du 21 janvier à des animations qui font écho à l’ADN de la marque.

Saad Elbaraka, artist performer, writer and multi genre music producer, a été l’invité de Vans pour cet événement.

Les skaters et surfeurs marocains étaient également de partie et ils ont pu discuter et partager leur passion.

Depuis ses débuts en 1966, VANS est reconnu comme l’un des leaders des chaussures de sports extrêmes. VANS conquiert d’abord les skaters, dès les années 70, qui aiment sa semelle résistante et adhérente.

Rapidement, ils sont rejoints par les adeptes de BMX et de bien d’autres sports. Son histoire a d’ailleurs été accompagnée au fil des décennies par de nombreuses légendes sportives, mais pas uniquement.

Des artistes, dont des musiciens, ont contribué à hisser VANS au rang de symbole de la jeunesse californienne. Le style VANS a en effet su séduire bien au-delà du monde sportif. Pionnier de la contre-culture « Off the Wall » depuis 1966, son esprit unisexe et streetwear crée l’engouement et conquiert la rue.

La boutique VANS Casablanca, installée à AnfaPlace, propose les chaussures de la marque, mais également les lignes de prêt-à-porter.

