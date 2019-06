PARTAGER La Vallée Village-Paris, votre destination shopping incontournable pour cet été

En amont des soldes nationaux et jusqu’au 14 juillet, La Vallée Village offre l’opportunité de profiter de réductions allant jusqu’à -70% dans plus de 110 boutiques mode. Une belle occasion de s’offrir tout ce qu’on a envie de porter cet été et plus longtemps encore. Remplissez votre wishlist et rendez-vous dans cet espace à ciel ouvert situé à 40 mn de Paris et 5 mn des parcs Disney pour profiter de bons plans, 7 jours sur 7.

On vous le dit, c’est l’occasion de faire le plein chez Aigle, Apostrophe, Bash, Bérénice, Café Coton Atelier, Gérard Darel, Giuseppe Zanotti, Hackett, Paul Smith, Pinko, The Kooples, Philippe Plein, Levi’s et dans bien d’autres boutiques de luxe. À noter également, si vous êtes de passage à Paris à ces dates, notez les 3 nocturnes de shopping festif les 8 juin, 29 juin et 6 juillet. Vous pourrez shopper jusqu’à 22 heures.

Et ce n’est pas tout, jusqu’au 1er septembre 2019, en téléchargeant votre invitation, dédiée aux lecteurs de www.lnt.ma, sur ce lien, et en la présentant à l’Espace d’Accueil, vous bénéficiez d’une carte VIP donnant droit à 10% de réduction supplémentaire dans 6 boutiques de votre choix. Cette invitation donne également accès au service de shopping mains libres ainsi qu’à une pause gourmande chez Amorino à La Vallée Village.

Vous bénéficiez d’un aller/retour gratuit depuis le centre de Paris en navette Shopping Express en réservant sur LaValleeVillage.com/shoppingexpress avec le code promotionnel LVVMAROC.

Plus encore, jusqu’au 18 août 2019, La Vallée Village voit la vie en rose. « La vie en Rose » est une exposition à 360° mettant en avant tout ce qui rend la saison plus belle, plus fun, plus légère. Ainsi, de nombreuses animations on été programmées, incluant un bar à rosé, des dj-sets et des installations artistiques histoire de donner une touche culturelle à votre shopping.

Les 3 F selon La Vallée Village

« F » comme « Fashion »

Eté citadin ou sur la Riviera, silhouette en sneakers, en version romantique en robe fleurie, en pantalon confortable ou encore en robe féminine ajustée… À La Vallée Village, on navigue entre les deux tendances phares de cet été 2019 : l’esprit casual et le chic décontracté. Une allure très française qui ne cesse d’inspirer les créateurs de mode. Mais nul besoin de se compliquer la vie pour afficher la bonne « french attitude ». Un sac en paille, des baskets flashy, une blouse en dentelle, un short et une chemise en lin : les boutiques mettent à l’honneur notre style avec un seul objectif, donner des airs de vacances au quotidien.

« F » comme « Festival & Art »

L’art énergise également La Vallée Village et transforme ses ruelles en exposition à ciel ouvert. Avec ses sept artistes, le village accueille une série de performances arty qui rythmeront la belle saison. Sculptures géantes, création d’oeuvres d’art en live… Dans un esprit festif, les découvertes seront multiples, en dévoilant parmi les plus grands noms de la scène contemporaine. On vous laisse découvrir.

Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous www.laValleeVillage.com