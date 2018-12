PARTAGER La Vallée Village à Paris, le bon plan Shopping à découvrir

Amoureux du shopping, si vous êtes de passage à Paris, du 26 décembre 2018 au 27 janvier 2019, nous vous recommandons de ne pas rater les promotions de La Vallée Village !

A 40 minutes de Paris, ouvert 7 jours sur 7, le village offre une expérience shopping mode et luxe dans plus de 110 boutiques qui proposent leurs collections à 33% de réduction minimum sur le prix d’origine conseillé dans les réseaux traditionnels ! Une occasion en or pour toutes les fashionistas qui se respectent.

Jusqu’au 31 janvier 2019, en téléchargeant votre invitation sur ce lien et en la présentant à l’espace d’accueil, vous pouvez bénéficier d’une carte VIP donnant droit à 10% de réduction supplémentaire dans 6 boutiques de votre choix. Cette invitation donne accès aussi au service de shopping mains libres ainsi qu’une pause gourmande chez Amorino, à La Vallée Village.

Vous pouvez également bénéficier d’un aller-retour gratuit en navette Shopping Express depuis le centre de Paris en réservant sur LaValleeVillage.com/shoppingexpress avec le code LVMAROC.

Roberto Cavalli, Jimmy Choo, Burberry, Ralph Lauren, UGG, Diesel, Tommy Hilfiger, Hackett, Villeroy&Boch, Lalique… en plus des plus belles boutiques de l’avenue Montaigne à Paris, il y en a pour tous les goûts ! Femmes, hommes et enfants, tous y trouveront leur compte.

En plus des grandes marques de prêt à porter, La Vallée Village propose, pour une pause gourmande, différents points de restauration, dont entre autres : Ladurée, La Maison du Chocolat, Fifi La Praline, Menu Palais, ou encore Pierre Hermé,..

Même la culture est présente à LLV à travers une Galerie d’Art contemporaine. Véritable havre de « l’art de vivre à la française », elle accueille depuis ses débuts des expositions aux thèmes riches et variés et tient un rôle de mécène très important. A découvrir pendant une pause shopping.

Comme dirait Cristina Córdula, à vos marques, prêts, shoppez !