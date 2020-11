PARTAGER Vaccin anti-covid : Une campagne de communication « prochainement », promet Ait Taleb

Une campagne de communication concernant l’opération de vaccination contre la Covid-19 va avoir lieu prochainement pour informer l’opinion publique et éviter la propagation des fake news sur les réseaux sociaux, a indiqué, vendredi à Rabat, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, affirmant que le citoyen marocain sera l’un des premiers au monde à avoir accès au vaccin. Dans une déclaration à l’issue de la réunion du Comité technique et scientifique consultatif du Programme national de prévention et de contrôle de la grippe et des infections respiratoires aiguës sévères qu’il présidait, M. Ait Taleb a indiqué que l’espoir vient du vaccin, tout en gardant à l’esprit qu’il faut être dans les meilleures dispositions sanitaires avant le début de la campagne de vaccination.

Le programme de vaccination se tiendra durant cette conjoncture de Covid-19, il est donc nécessaire de s’astreindre au respect des gestes barrières, d’autant que l’immunité après la vaccination ne peut être acquise qu’après plusieurs semaines, a expliqué le ministre.

Par ailleurs, Ait Taleb a fait savoir que cette réunion a été l’occasion de faire le point sur la situation épidémiologique et d’évoquer l’encombrement dont souffrent les services de santé dans des régions où la situation est difficile.

Dans la région de Casablanca à titre d’exemple, il existe une saturation du système de santé avec un taux d’occupation de 68% des services de réanimation, a-t-il relevé, ajoutant qu’il est nécessaire de prendre les dispositions nécessaires pour limiter la hausse des cas graves admis dans les services de réanimation.

Le but est de prendre des dispositions qui sont très importantes « mais qu’on ne veut pas douloureuses », a-t-il souligné, rappelant que si la situation n’évolue pas, « le confinement va être automatique et obligatoire ».

À cet égard, le ministre a rappelé que la propagation rapide du virus nécessite une réduction de la mobilité des citoyens qui doivent prendre conscience de l’ampleur du danger.

Pour sa part, Abdelfattah Chakib, professeur des maladies infectieuses à la faculté de médecine de Casablanca, a relevé que la réunion a porté sur l’intérêt des tests antigéniques qui sont importants dans la mesure où il peuvent apporter de la rapidité au processus de diagnostic, ce qui permettra d’isoler les malades et de les traiter à temps avant d’être dans une situation critique.

Après l’analyse de la situation épidémiologique, les membres du comité ont donné leur avis sur certains points qui pourrait éventuellement éviter le dépassement du système sanitaire et réduire la hausse quotidienne des cas positifs, a-t-il poursuivi.

Le Comité a également traité de la campagne de vaccination anti-Covid-19, évoquant notamment les préalables pour réussir cette campagne et les messages qu’il faut diffuser auprès des citoyens pour atteindre cette étape en bonne santé.

LNT avec MAP