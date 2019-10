PARTAGER USFP : Driss Lachgar et Habib El Malki sur la sellette…

Au sein de la Rose, c’est reparti apparemment pour une énième crise interne. Les Ittihadis sont déçus par leur instance dirigeante qualifiée d’incapable d’assurer au parti une représentativité honorable au sein du Gouvernement El Othmani II. En effet, depuis l’annonce des noms des nouveaux ministres, le parti vit au rythme d’un bras de fer assez tendu. Les Ittihadis Soussis ont été les premiers à ouvrir le bal. A Agadir, lors d’un meeting régional du parti, ils ont exprimé leur vive déception à l’encontre du Premier Secrétaire Driss Lachgar, l’accusant d’avoir sacrifié les trois ministères USPF dans le grand espoir d’arracher un ministère ‘‘en sa faveur’’, notamment celui de la Justice. Les Ittihadis du Souss pointent du doigt la manière ‘‘carriériste’’ avec laquelle les négociations se sont déroulées entre El Othmani et Lachgar. A Casablanca, Brahim Rachidi, un vieux de la vieille, serait sur le point de monter un front régional contre Lachgar et le président de la Commission Administrative Habib El Malki, qui ne peuvent plus compter sur le soutien de certains Ittihadis de premier plan. A Casa-Settat, des voix invitent le Premier Secrétaire à présenter sa démission pour son échec à assurer au parti une organisation populaire et structurelle digne de son histoire. Une rencontre est prévue dans les jours à venir à Casablanca pour dénoncer Lachgar. Brahim Rachidi, lui, se mobilise sur tous les fronts. Les contacts se font à plusieurs niveaux entre les Ittihadis de la région. La démarche se veut urgente, dit-on auprès des contestataires et mécontents bidaouis dont le chef de fil n’est autre que l’universitaire Rachidi. Très contesté donc, Lachgar risque d’être lâché par les siens. Lui qui croyait avoir éliminé comme il se doit les oppositions. Ce qui démontre encore une fois l’ampleur de la crise politique de l’USFP.

H.Z