Upfund, la proptech française aux grandes ambitions spécialisée dans l’analyse de données et l’intelligence artificielle appliquées à l’immobilier d’entreprise, annonce la clôture d’une levée de fonds de 1,3 million d’euros. Cet investissement stratégique permettra à Upfund de développer sa technologie de GeoAI et de transformer le marché de l’immobilier professionnel – un secteur pesant 7,2 trillions de dollars – en le rendant plus transparent, accessible et orienté vers des prises de décisions éclairées grâce à une exploitation avancée des données. Ce tour de table a réuni Bpifrance, CDG Invest, MNF Ventures (à travers son fonds MNF II), ainsi que plusieurs Business Angels issus des secteurs technologique et immobilier.

Un investissement stratégique pour soutenir l’innovation et l’expansion

La nouvelle levée de fonds permettra de renforcer les équipes R&D pour intégrer des sources de données toujours plus riches et diversifiées et d’accélérer la commercialisation de ses offres. Grâce à sa technologie de GeoAI, Upfund est capable d’analyser et de cartographier en temps réel des données complexes, offrant ainsi des insights géospatiaux précis qui aident les agents immobiliers, fonds d’investissements, enseignes, foncières et autres professionnels de l’immobilier.

Les cas d’usages autour de la donnée immobilière vont exploser avec l’arrivée de l’IA générative et les dirigeants du secteur cherchent à s’équiper au plus vite pour concourir dans un secteur de plus en plus concurrentiel. Cependant, l’IA ne constitue pas une solution miracle ; elle nécessite une structuration rigoureuse des données internes et externes pour en tirer pleinement parti. « Il n’y a pas d’IA sans data », souligne Mehdi Bakkali, CEO d’Upfund.

Rendre le marché de l’immobilier d’entreprise plus transparent grâce à la data et à l’IA

Dans un secteur encore marqué par un manque de transparence et des informations difficiles d’accès, Upfund s’engage à transformer cet écosystème en fournissant des données fiables, actualisées et interopérables pour permettre des décisions basées sur des insights clairs et précis. « Pour nous, le marché immobilier doit être clair et accessible, sans opacité. Notre engagement est de bâtir un marché de confiance grâce à la donnée », explique Bereme Lardjane, cofondateur et COO d’Upfund.

Ce financement permettra à Upfund de renforcer toute la chaîne de valeur de l’information immobilière, de la collecte des données à l’analyse prédictive. Grâce à ces nouveaux financements, Upfund prévoit de multiplier les fonctionnalités de sa plateforme et de développer des outils d’analyse toujours plus précis et performants, participant activement à la transformation digitale du secteur immobilier, un secteur en plein renouveau.

