Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, a révélé, jeudi à Settat, que l’effectif des étudiantes dans les universités publiques dépasse la parité pour représenter 53,6% de l’effectif global.

Intervenant à l’ouverture de la 4ème édition des »LeaderSHE Talks » organisée sous le thème « Le leadership féminin : Diversité et inclusion sociale », à l’initiative du ministère l’Enseignement supérieur et en partenariat avec l’université Hassan 1er à Settat, M. Miraoui a ajouté que ce ratio est, mieux encore, plus élevé dans certaines filières comme les Sciences de l’Éducation (69%), Commerce & Gestion (62%) ou encore Médecine et Pharmacie (58%).

Dans le cycle doctoral, le ministre a fait état d’environ 19.812 doctorantes, soit un taux de 43,8 %, ce qui dénote, a-t-il affirmé, d’une accessibilité plus élargie par rapport aux années précédentes.

»Notre pays affiche l’un des taux les plus élevés au monde en termes de taux de diplômées femmes en ingénierie, qui est de près de 46,9%. Au titre de l’année 2021-22, on comptait 2.021 diplômées dans le cycle ingénieur universitaire sur 4.311 des diplômés, contre 26% en France et autour de 20% aux États-Unis et au Canada », s’est-il félicité.

Il a, par ailleurs, souligné dans une déclaration à la presse que cette rencontre des »LeaderSHE Talks » qui coïncide avec la rentrée universitaire, sera suivie par d’autres éditions, notamment dans les universités de Casablanca, Fès et Agadir, avant de noter que l’objectif de cette initiative est de renforcer les capacités de leadership des femmes dans la société marocaine, tout particulièrement parmi les étudiantes et les chercheuses, conformément aux Hautes Orientations Royales.

De même, le président de l’université Hassan 1er à Settat, Abdellatif Moukrim a mis en avant le rôle prépondérant de la femme à travers les générations, notamment dans les domaines social, scientifique, sportif, culturel, éducatif et économique.

»Nous suivons actuellement les travaux à Marrakech des Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque Mondiale, et nous relevons avec grande fierté la contribution notable des femmes marocaines aux postes de responsabilité aux côtés de leurs homologues de stature internationale dans la refondation de l’économie mondiale », a-t-il affirmé.

De son côté, Fatima-Ezzahra Gardadi, première athlète marocaine et arabe à décrocher une médaille de bronze au marathon lors la dernière édition des championnats du monde d’athlétisme (Budapest 2023), a exprimé sa joie de pouvoir partager son expérience avec l’assistance, surtout les étudiantes et ce, en vue de les inciter à faire toujours montre de persévérance et de détermination face aux défis et aux difficultés.

Cette quatrième édition des »LeaderSHE Talks » a réservé un temps de réflexion autour de différentes questions avec notamment un exposé donné par Ghita Lahlou, vice-présidente de la CGEM, sur le thème »L’enjeu de l’égalité du genre pour un développement inclusif et durable » et un autre sur le thème »Sport et égalité » par Bouchra Karboubi, arbitre de football.

Lancée en 2022 par le ministère l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, en partenariat avec les universités, l’initiative « LeaderSHE Talks » s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’ESRI (PACTE ESRI 2030), à travers lequel le ministère aspire à mettre à niveau le système d’enseignement supérieur pour être à la hauteur des aspirations des étudiants.

Cette initiative s’articule autour de trois axes principaux, à savoir l’organisation de sessions de formation pour les étudiantes dans le domaine du « leadership féminin », la création de réseaux pour le partage et l’échange d’expertises, ainsi que la tenue de réunions de dialogue mensuelles, outre la mise en place d’une bibliothèque numérique pour le leadership féminin.

