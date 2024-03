La compagnie aérienne United Airlines a annoncé, jeudi, le lancement de nouveaux vols saisonniers entre l’aéroport international Marrakech-Menara et son hub principal New York/Newark, à raison de trois vols hebdomadaires sans escale, qui débuteront le 25 octobre 2024.

Sous réserve de l’approbation des autorités gouvernementales, United Airlines deviendra ainsi la première et unique compagnie aérienne à proposer des vols directs de Marrakech vers les États-Unis, indique la compagnie dans un communiqué.

Et d’ajouter que ce vol sera opéré par un Boeing 767-300 d’United Airlines, doté d’une cabine Business Class United PolarisSM et d’une cabine United Premium PlusSM, avec 46 sièges United Polaris offrant un accès direct au couloir, 22 sièges United Premium Plus pour une expérience de voyage plus raffinée, et 99 sièges en classe économique, dont 43 sièges en classe économique premium avec un espace supplémentaire pour les jambes et un espace personnel plus grand.

Cité par le communiqué, Marcel Fuchs, directeur des ventes internationales de United Airlines, a déclaré : « United continue de disposer du réseau aérien transatlantique le plus vaste et le plus diversifié, et nous sommes heureux d’annoncer cette nouvelle expansion supplémentaire avec de nouveaux vols saisonniers entre Marrakech et New York/Newark ». « Nous sommes également fiers d’être la première et unique compagnie aérienne à proposer des vols directs de Marrakech aux États-Unis, permettant à nos clients au Maroc de profiter de correspondances pratiques en un seul point d’escale via notre hub de New York/Newark vers 76 villes dans les Amériques », a-t-il ajouté. Pour sa part, le directeur général de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), Adel El Fakir, a souligné que cet accord vient « incarner notre ferme détermination à promouvoir l’industrie touristique dans notre pays », ajoutant que cette annonce est « historique pour le Maroc qui devient la première destination en Afrique du Nord à être desservie par une des plus grandes compagnies aériennes américaines ».

« Cette liaison contribuera à augmenter le nombre de touristes au Maroc en provenance du marché américain », a-t-il dit, notant qu’en 2023, le Maroc a reçu 14,5 millions de touristes internationaux, dont 400.000 touristes américains. « Nous espérons que cette nouvelle liaison élargira notre partenariat avec United Airlines et nous permettra de pénétrer le marché américain à plus grande échelle ». Par ailleurs, la compagnie précise que les billets pour les nouveaux vols d’United Airlines à destination et en provenance de Marrakech seront mis en vente au cours de l’année 2024. La nouvelle liaison Marrakech-New York, confirme « le leadership de United parmi les compagnies aériennes américaines, en tant que plus grande compagnie transatlantique, puisqu’elle dessert directement 39 destinations transatlantiques, ce qui représente le plus grand nombre de destinations de son histoire et plus que toutes les autres compagnies aériennes américaines réunies », poursuit le communiqué. La compagnie assurera l’hiver prochain le plus grand nombre de vols vers la plupart des destinations du continent africain à partir de New York. Ces nouveaux vols devraient contribuer à élargir la présence d’United Airlines en Afrique, en s’appuyant sur ses vols existants vers Accra au Ghana, Lagos au Nigeria, ainsi que Le Cap et Johannesburg en Afrique du Sud.

United Airlines reste la seule compagnie aérienne à relier directement les États-Unis à Dubrovnik, Malaga, Majorque et Tenerife. Le programme de vols de la compagnie pour l’été 2024 comprend de nouveaux services d’Athènes à Chicago O’Hare, de Faro à New York/Newark, de Barcelone à San Francisco et la reprise du service saisonnier Reykjavik-New York, ainsi que des vols supplémentaires de Rome et Bruxelles. United augmentera également ses vols saisonniers d’été entre Malaga et New York à une fréquence quotidienne à partir du 3 mai 2024. De plus, la compagnie reprendra plus tôt certains de ses autres vols saisonniers les plus populaires au départ de Nice, Lisbonne, Barcelone, Rome, Milan et Naples, dans l’espoir de donner aux clients plus de temps et de flexibilité pour explorer les destinations les plus prisées aux États-Unis.

La compagnie indique, en outre, que United Polaris Business Class offre à ses clients une expérience de voyage unique, en accordant une grande importance à leur confort. Elle leur propose des repas de haute qualité sur tous ses vols, ainsi que des produits et services de massage de TheraBody et Saks Fifth Avenue, et des sièges entièrement inclinables avec accès direct au couloir. Quant au siège United Premium Plus, il se distingue par sa largeur avec plus d’espace pour les jambes et les coudes, et une inclinaison plus importante que les sièges de la classe économique standard, en plus d’un ensemble d’agréments, d’une couverture de Saks Fifth Avenue et d’un oreiller moelleux.

Offrant un espace supplémentaire pour les jambes et un espace personnel plus grand les sièges United Economy Plus sont situés à l’avant de la cabine économique et proposent l’avantage de sortir rapidement de l’avion à l’arrivée. Les sièges Economy Plus sont disponibles sur tous les vols transatlantiques.

Les sièges United Economy proposent, eux, des repas gratuits avec des boissons variées et des divertissements à bord. Les sièges de la plupart des avions sont dotés d’appuie-tête réglables et d’un système de divertissement à la demande.

L’aéroport international Newark Liberty est situé à seulement 22 km de Manhattan et offre les liaisons de transport les plus rapides depuis différents points de la ville, y compris le service de AirTrain vers la gare de New York Penn Station au centre de Manhattan, qui ne prend que 30 minutes.

Pendant la saison hivernale 2024, United Airlines prévoit près de 140 vols vers plus de 40 pays au départ de New York. Le hub d’United à Newark est sa plus grande porte d’entrée transatlantique via laquelle la compagnie prévoit d’opérer des vols vers 23 destinations en Europe, en Inde, en Afrique et au Moyen-Orient.

United propose l’itinéraire le plus simple et la connexion la plus agréable. Avec des hubs américains à Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco et Washington, D.C., United couvre l’un des plus grands réseaux d’Amérique du Nord et est actuellement considéré comme le plus grand transporteur aérien en miles à travers le monde.

Pour plus d’informations sur l’équipe United, la compagnie invite ses clients à consulter son site-web www.united.com.

LNT avec Map

