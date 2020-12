La pandémie de la Covid-19 a imposé un nouveau modèle d’apprentissage hybride aussi bien aux publics écoles que privées. Ce modèle alliant le présentiel et le distanciel ne fait pas l’unanimité et son efficacité est souvent mise en cause et mal appréciée.

La Startup « MATHSCAN » dédiée à l’excellence en mathématiques via l’intelligence artificielle, annonce la mise à disposition à titre gracieux et au profit de tous les élèves marocains, de sa toute dernière plateforme de Diagnostic des lacunes, accessible sur le lien https://mathscan.net/content/student/register.

« A travers cette opération à grande échelle visant la démocratisation de l’apprentissage des mathématiques pour tous, la Startup ambitionne également de pouvoir apporter une contribution concrète et mesurable, visant une amélioration significative du classement du Maroc pour les prochaines éditions des Tests TIMSS et PISA, afin de rompre avec un positionnement alarmant et à caractère répétitif », affirme la Startup dans un communiqué.

MATHSCAN met également à la disposition des professeurs des mathématiques, une plateforme leur permettant d’automatiser l’évaluation sous toutes ses formes, de réinventer l’expérience d’apprentissage des élèves, et d’assurer une pédagogie différenciée pour la masse.

La solution MATHSCAN est un produit de recherche et développement, fruit d’une collaboration étroite avec une équipe de chercheurs américains qui opère dans le domaine des systèmes de tutorat intelligent en mathématiques.

La plateforme, dont le contenu est en parfaite cohérence avec les différents programmes adoptés au Maroc, permet l’identification de l’origine de toutes lacunes en mathématiques chez tout élève, depuis sa première année du primaire et jusqu’à son niveau scolaire actuel.