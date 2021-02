La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 15 au 19 février 2021 dans le rouge, son principal indice, le Masi, accusant une baisse de 0,77% à 11.467,04 points.

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides cotées à la place casablancaise, s’est replié de 0,73% à 934,98 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a perdu 0,82% à 9.340,63 points.

Les performances « Year-To-Date » (YTD) de ces trois baromètres se trouvent respectivement placées à 1,59%, 1,10% et 1,64%.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a cédé 0,67% à 10.502,90 points et le FTSE Morocco All-Liquid s’est déprécié de 0,99% à 9.826,48 points.

Concernant l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 », il s’est établi à 871,77 points (-1,32%).

Sur le plan sectoriel, 15 secteurs des 24 représentés à la cote ont terminé la semaine sur une note négative, contre 8 en hausse, tandis que l’indice des « Services de transport » est resté inchangé.

Le secteur des « Mines » a accusé la plus forte baisse de la période (-3,4%), affaibli par Managem (-6,62%) et SMI (-0,05%). L’indice des « Télécommunications » a abandonné, quant à lui, 2,92%, fragilisé par son unique titre Itissalat Al Maghrib.

Parmi les baisses de la semaine figurent également les secteurs « Services aux collectivités » (2,68%), « Matériels, logiciels et Services informatiques » (-2,31%) et « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » (-1,24%).

Contre-tendance, le secteur « Pharmaceutique » a signé une progression de 4,47%%, meilleure performance hebdomadaire, devançant ceux de « Loisirs et Hôtels » (+1,68%) et de « Distribution » (+1,24%).

La capitalisation boursière s’est chiffrée à près de 591,60 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global a enregistré 349,68 millions de dirhams (MDH).

Durant cette période, les meilleures performances hebdomadaires ont été l’œuvre de Promopharm S.A (+8,11%), Sothema (+4,02%) et Auto Nejma (+3,98%).

En revanche, Managem (-6,62%), Sonasid (-5,06%) et Diway (-4,03%) ont signé les plus fortes baisses de la semaine.

Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Itissalat Al-Maghrib, raflant 37,77% du volume transactionnel, suivi de Label Vie (16,20%), et Attijariwafa Bank (12,83%).

LNT avec MAP

