Encore une fois, l’Université Al Akhawayn se fait remarquer à l’international, car elle célèbre la réussite de sa diplômée Zineb Salma Bahri, qui est la première étudiante marocaine à devenir l’un des 10 lauréats mondiaux des prestigieuses bourses McCall MacBain à l’Université McGill de Montréal, Canada.

Rappelons que ces bourses résultent d’un don historique de 200 millions de dollars canadiens (environ 1,5 MMDH) en 2019 de John et Marcy McCall MacBain, le deuxième plus important don individuel de l’histoire du Canada.

Zineb a su se démarquer parmi des candidats du monde entier pour obtenir cette bourse qui lui permettra de poursuivre un master ou un diplôme professionnel entièrement financé à McGill, tout en participant à un programme de mentorat, de coaching et de développement du leadership.

Zineb a étudié l’ingénierie à l’Université Al Akhawayn et a été major de sa promotion. Elle a dirigé le club d’astronomie, qui organise un festival communautaire d’une semaine pour environ 5 000 personnes, et a mené l’équipe de mécatronique pour participer à des compétitions internationales de robotique. Zineb a également géré le comité des opérations pour la compétition nationale de robotique de son université pendant deux ans et a travaillé à temps partiel sur le campus.

« Mon expérience universitaire à l’AUI m’a inculqué les valeurs de communauté et d’excellence », a déclaré Zineb. « Je serai éternellement reconnaissante envers mon alma mater non seulement pour m’avoir équipée du savoir, des compétences et des opportunités nécessaires pour réussir, mais aussi pour m’avoir mis en relation avec des personnes qui m’inspirent chaque jour à donner davantage de moi-même à ma communauté. »

Chaque boursier a été choisi en fonction de son caractère, de son engagement communautaire, de son potentiel de leadership, de son esprit entrepreneurial, de sa force académique et de sa curiosité intellectuelle.

« La sélection de Zineb rend hommage au temps et à l’énergie qu’elle a consacrés à améliorer la vie des autres et témoigne de la qualité de l’éducation reçue à l’Université Al Akhawayn », a déclaré Natasha Sawh, doyenne des bourses McCall MacBain. « Nos bénévoles ont recherché non seulement la force académique, mais aussi des qualités de leadership telles que l’intégrité, la gentillesse, la persévérance et la capacité à motiver une équipe pour relever des défis difficiles. »

Fière de la réussite de Zineb, l’Université Al Akhawayn espère que cette distinction inspirera d’autres étudiants marocains à viser l’excellence et à se lancer dans des parcours internationaux prestigieux, selon un communiqué de l’université.

Pour reconnaître d’autres talents, les bourses McCall MacBain et l’Université McGill ont également offert 96 bourses d’entrée, allant de 5 000 à 20 000 dollars canadiens chacune, aux meilleurs candidats non sélectionnés pour la promotion. Au total, les 126 bourses de cette année représentent un engagement estimé à près de 3,3 millions de dollars canadiens en frais de scolarité et de subsistance, qui sera complété par un programme de mentorat et de développement du leadership.

LNT avec CdP

