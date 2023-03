La nouvelle ligne de production de la Compagnie Chérifienne de Chocolaterie-Aiguebelle, spécialisée dans la production de chocolats et de confiseries, a été inaugurée, vendredi à Casablanca, marquant un tournant dans la fabuleuse histoire de ce fleuron industriel.

Avec un investissement de 75 millions de dirhams (MDH), cette nouvelle ligne de production, inaugurée en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, dote l’entreprise d’une capacité de production supplémentaire de 20 tonnes par jour et permet la création de 120 emplois.

Économique en consommation d’énergie, cette nouvelle ligne, dotée d’une capacité de dosage qui dépasse les 99%, va doubler la capacité de moulage des tablettes, à 4.000 tonnes supplémentaires.

S’exprimant à cette occasion, M. Mezzour a souligné l’importance du secteur des biscuits, chocolats et confiseries dans l’économie nationale, rappelant que cette ligne de dernière technologie permettra à la Compagnie Chérifienne de Chocolaterie-Aiguebelle de produire le meilleur chocolat du Maroc, aux standards internationaux.

« Nous sommes fiers aujourd’hui de voir naître cette nouvelle unité au sein de cette entreprise marocaine historique. Cet investissement vient confirmer la forte dynamique du secteur mais surtout l’adhésion de nos industriels à la stratégie de substitution à l’importation à travers plus de production locale. Ce projet d’un montant d’investissement de plus de 75 millions de dirhams va permettre à l’entreprise de monter en gamme et se positionner davantage dans la strate supérieure des chocolatiers à l’échelle nationale et internationale », a-t-il dit. Et d’ajouter que le secteur des biscuits, chocolats et confiseries connait une grande dynamique, puisqu’aujourd’hui la banque de projets dispose de 35 projets pour créer 5.400 opportunités d’emplois directs.

Pour sa part, M. Amine Berrada Sounni, président directeur général de la Compagnie Chérifienne de Chocolaterie-Aiguebelle a déclaré que cette nouvelle ligne de production est la plus récente génération de machine de moulage chocolat, sucre chocolaté, tablette et barres, ainsi que la première acquisition en Afrique et la huitième au monde.

« C’est, de loin, le meilleur rendu de produit fini en chocolat, sur la base de critères reconnus, tels que la brillance, la dispersion le fourrage ou encore l’inclusion », a précisé M. Berrada Sounni, affirmant que cet investissement vient appuyer tout un dispositif mis en place par le groupe Omnipar et ses filiales, pour hisser le « Made in Morocco », promu par le ministère de tutelle, aux plus standards internationaux.

Par ailleurs, M. Berrada Sounni a réitéré son engagement à mettre le produit marocain plus en avant, à encourager la consommation professionnelle nationale, ainsi qu’à développer les métiers de la pâtisserie et de la chocolaterie.

Et de préciser que la Compagnie Chérifienne de Chocolaterie-Aiguebelle accélérera encore plus les programmes d’accompagnement et les supports de formation, destinés aussi bien aux amateurs initiés qu’aux professionnels, à travers le digital et le présentiel, avec des chefs de renommée mondiale, en plus des master-class régionaux.

Filiale du Groupe Omnipar, la Compagnie Chérifienne de Chocolaterie-Aiguebelle est installée au Maroc depuis 1942 et emploie 520 personnes. A travers ses exportations dans 15 pays d’Afrique et du Moyen-Orient, elle confirme grâce à cet investissement, sa vocation pour un « Made in Morocco » compétitif et à forte valeur ajoutée.

LNT avec MAP

