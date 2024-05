À l’approche de son 50ème anniversaire, Sonasid, leader de l’industrie sidérurgique nationale, dévoile une nouvelle identité de marque qui incarne l’engagement continu du groupe envers l’innovation, la durabilité et l’excellence.

Depuis sa création en 1974, Sonasid joue un rôle crucial dans le développement du Maroc, produisant des aciers innovants et à haute valeur ajoutée pour le secteur de la construction ainsi que pour de nouveaux marchés tels que l’automobile. La nouvelle identité visuelle de l’entreprise reflète cette tradition d’excellence et sa vision tournée vers l’avenir.

La nouvelle identité visuelle de Sonasid symbolise son demi-siècle d’histoire tout en mettant en avant son engagement renouvelé envers la durabilité. Le design du « S » en mouvement représente le dynamisme, l’agilité et la modernité, témoignant de la volonté de Sonasid d’explorer de nouveaux horizons tout en restant fidèle à ses principes fondateurs.

Sous la nouvelle signature institutionnelle “The Power of Steel, the Future of Green”, Sonasid confirme son engagement à être à la pointe de l’évolution de son secteur pour construire un monde meilleur. Cette transformation marque le début d’un nouveau chapitre où l’innovation, la durabilité et l’excellence sont au cœur de toutes les actions du groupe.

« Notre stratégie de rebranding renforce notre volonté de démarrer un nouveau chapitre où l’innovation, la durabilité et l’excellence guident toutes nos actions. Elle reflète également nos valeurs d’entreprise basées sur la solidarité, l’intégrité et l’audace. Cette transformation consolide le positionnement de Sonasid en tant que leader africain dans la production d’acier vert et illustre parfaitement notre ambition de continuer à construire un Maroc durable et de participer à son rayonnement international, grâce à la confiance de nos partenaires », déclare Ismail Akalay, Directeur Général de Sonasid.

LNT

