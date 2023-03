Une délégation parlementaire marocaine a pris part, les 19 et 20 mars courant à Moscou, aux travaux de la deuxième Conférence parlementaire Russie-Afrique, tenue sous le thème « La Russie et l’Afrique dans un monde multipolaire ».

La délégation parlementaire marocaine était composée de Mohamed Sabbari, premier vice-président de la Chambre des Représentants, Jamal El Ouardi, membre de la Chambre des Conseillers, et Lotfi Bouchaara, ambassadeur du Royaume du Maroc en Russie.

Les séances de travail de cette session, qui a réuni 45 institutions législatives africaines et la Douma d’État russe, ont abordé plusieurs thèmes, notamment la coopération parlementaire dans le domaine de l’éducation et l’enseignement, les réponses aux défis économiques et la sécurité indivisible.

Lors de sa participation à la séance de travail sur la sécurité indivisible, M. Sabbari a souligné devant les participants des différents parlements africains, au nom de la délégation marocaine, l’importance d’unir les peuples d’Afrique et de rejeter la discrimination et la sécession, indique un communiqué de la Chambre des Représentants.

Il a également indiqué que la participation du Parlement marocain à cette Conférence vise à renforcer la voix d’une Afrique unie et à rejeter le terrorisme, la sécession et l’ingérence dans les affaires des États, ajoutant que l’Afrique a besoin d’États actifs au sein du continent, œuvrant pour le bien du continent.

La séance plénière de la Conférence parlementaire a été marquée par l’allocution du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, dans laquelle il a souligné la volonté de la Russie de coopérer avec les pays africains dans divers domaines, et de doubler l’aide en matière d’infrastructures, de production d’énergie, d’exonération de la dette et d’échange de technologie et de l’expertise russes, souligne le communiqué.

Cette séance a été aussi l’occasion pour les représentants des peuples du continent africain de mettre l’accent sur l’importance de la coopération entre la Russie et l’Afrique et de découvrir les différents domaines de la coopération bilatérale et multilatérale, ainsi que sur la nécessité de conjuguer les efforts pour pérenniser la sécurité et la stabilité en Afrique et dans toutes les régions du monde.

Il convient de noter que le Parlement marocain avait participé à la première édition du Forum parlementaire Russie-Afrique, qui s’est tenue à Moscou en 2019 sur le thème du développement de la pratique parlementaire.

LNT avec Map

