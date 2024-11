Tendansia annonce la présentation de son spectacle de Noël, intitulé « Santa Claus : Chaussons, Grelots et Sucre d’Orge », qui se déroulera en décembre à Marrakech et Casablanca. Ce spectacle immersif promet d’enchanter les spectateurs de tous âges avec une aventure se déroulant dans un décor inspiré du Pôle Nord. Les représentations mettront en scène des lutins du Père Noël engagés dans une quête pour retrouver un cadeau perdu depuis des décennies.

L’événement se distingue par une atmosphère festive et interactive, intégrant des chansons en direct, des mascottes et des chorégraphies dynamiques, accompagnées de surprises visuelles telles que des serpentins, des ballons géants et des effets spéciaux. « Santa Claus : Chaussons, Grelots et Sucre d’Orge » propose une expérience qui allie humour, rêve et émotion, offrant ainsi une occasion unique de célébrer la magie de Noël en famille ou entre amis.

Les représentations à Casablanca auront lieu le 1er décembre 2024 au Studio Des Arts Vivants, avec des horaires à 11h, 15h et 17h30, et des tarifs de 350 DH pour les VIP, 200 DH pour l’Orchestre et 150 DH pour le Balcon.

À Marrakech, le spectacle se tiendra le 21 décembre 2024 au Meydene, avec des horaires à 11h et 15h, et des tarifs proposés à 300 DH et 200 DH, selon l’emplacement. Les billets sont d’ores et déjà disponibles à la billetterie du Théâtre Meydene et du Studio Des Arts Vivants, ainsi qu’en ligne sur www.guichet.com.

