Le budget alloué à l’enseignement traditionnel est passé de 3 millions de dirhams (MDH) en 2004 à 318 MDH en 2022, a annoncé, lundi à Rabat, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

Le budget attribué aux cadres pédagogiques des établissements de l’enseignement traditionnel se sont chiffrés à 117 MDH en 2022, a indiqué M. Toufiq dans une réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur « l’amélioration des conditions financières des cadres pédagogiques » de ces établissements, lue en son nom par le ministre chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Le nombre des cadres pédagogiques des établissements de l’enseignement traditionnel s’élève à 3.802, dont des femmes (15%), a-t-il précisé, faisant savoir que 25% des cadres relèvent du département de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, 15% exercent des fonctions religieuses et 41% enseignent moins de 13 heures par semaine.

Par ailleurs, le nombre d’établissements d’enseignement traditionnel s’élève, au titre de l’année scolaire 2022-2023, à 293, accueillant 36.098 élèves et étudiants, a ajouté le ministre.

Le secteur de l’enseignement traditionnel a connu un progrès notoire, particulièrement avec la publication de la loi n°13.01, s’est-il réjoui, notant que les établissements d’enseignement traditionnel bénéficient d’un soutien financier et moral du ministère des Habous et des Affaires islamiques. Le ministère veille au renforcement des capacités professionnelles des cadres pédagogiques de l’enseignement traditionnel, à travers des programmes d’encadrement et de formation, a-t-il poursuivi.

