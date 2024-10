Dans une démarche visant à améliorer l’accès à des produits alimentaires abordables et de qualité, IFC, Fipar-Holding et CDG Invest Growth ont annoncé aujourd’hui un investissement stratégique dans Retail Holding, acteur clé de la distribution de produits alimentaires et de grande consommation au Maroc. Cet investissement marque une nouvelle phase dans l’expansion de l’entreprise, tant au niveau national qu’international.

Les trois entités détiendront conjointement 21,5 % du capital social de Retail Holding, aux côtés des actionnaires historiques, Best Financière et Sanam Group. Ce partenariat a pour objectif de soutenir le développement des activités de Retail Holding au Maroc et en Côte d’Ivoire, notamment dans des régions jusqu’ici faiblement desservies, tout en renforçant les chaînes d’approvisionnement alimentaires locales et en stimulant la création d’emplois.

L’IFC, branche du Groupe de la Banque mondiale dédiée au financement du secteur privé, apportera également des services-conseils pour améliorer les pratiques environnementales et sociales de Retail Holding. En outre, elle soutiendra les efforts du groupe en matière d’égalité des sexes, notamment à travers des initiatives de recrutement et de rétention des talents féminins.

Retail Holding, fort de son expérience dans le secteur de la grande distribution, est actionnaire majoritaire de Label’Vie, l’une des plus grandes chaînes de distribution alimentaire au Maroc. En Côte d’Ivoire, le groupe détient la Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire (CDCI), un acteur majeur dans le domaine. L’entreprise a également récemment étendu ses activités à la France.

L’investissement de l’IFC inclut une participation directe au capital de Retail Holding, ainsi qu’un financement de plus de 9 milliards de francs CFA (15 millions de dollars) pour soutenir l’expansion de CDCI en Côte d’Ivoire. Cette aide financière vise à consolider la position de Retail Holding sur le marché ouest-africain.

Les autres partenaires, Fipar-Holding et CDG Invest Growth, apporteront leur expertise pour accompagner Retail Holding dans l’exécution de sa stratégie de croissance, notamment par le biais du développement de nouveaux segments comme le commerce en ligne.

Le directeur général de Retail Holding, Riad Laissaoui, a salué ce partenariat, affirmant : « L’arrivée de Fipar-Holding, CDG Invest Growth et IFC marque une nouvelle étape dans notre développement. Nous sommes convaincus que leur expertise et leur engagement nous permettront de réaliser nos ambitions de croissance au Maroc et à l’international. »

Khalid Ziane, directeur général de Fipar-Holding, a souligné l’importance de cet investissement pour le développement économique et social, en particulier en matière d’accès à des produits de qualité à des prix compétitifs. De son côté, Hassan Laaziri, directeur général de CDG Invest Growth, a mis l’accent sur l’objectif commun de transformer l’expérience de consommation en proposant des magasins modernes et accessibles à tous.

David Tinel, représentant régional d’IFC pour le Maghreb, a réaffirmé l’engagement de l’organisation à soutenir les entreprises marocaines dans leur expansion en Afrique, tout en soulignant l’importance du secteur privé dans l’amélioration de la sécurité alimentaire dans la région.

LNT

Partagez cet article :