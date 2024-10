La police judiciaire de Marrakech a arrêté un jeune franco-algérien de 20 ans, suspecté de piratage de données bancaires. Il aurait utilisé des techniques de hacking pour accéder à des cartes bancaires et effectuer des achats en ligne. Lors de son arrestation dans un hôtel, la police a saisi des preuves comme un téléphone portable et une carte SIM. Le suspect est en détention préventive, et une enquête est en cours pour identifier d’éventuels complices. Cette affaire s’inscrit dans une lutte plus large contre la cybercriminalité au Maroc.