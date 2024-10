Dans le cadre de sa visite officielle au Maroc, le Président de la République Française Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Mme Brigitte Macron et d’une importante délégation française, effectuera un séjour de trois jours pour renforcer les liens diplomatiques, économiques et culturels entre les deux pays. Ce programme, prévu du lundi 28 au mercredi 30 octobre 2024, inclut des entretiens de haut niveau, des signatures d’accords bilatéraux et des rencontres avec des acteurs clés du monde politique, économique et culturel marocain. La délégation française est composée de ministres, parlementaires, représentants institutionnels, ainsi que de personnalités du monde artistique et sportif.

Lundi 28 octobre 2024

17h30 : Arrivée de M. le Président de la République Emmanuel Macron et Mme Brigitte Macron à la Place du Mechouar, suivie d’une cérémonie d’accueil officielle.

: Arrivée de M. le Président de la République Emmanuel Macron et Mme Brigitte Macron à la Place du Mechouar, suivie d’une cérémonie d’accueil officielle. 18h45 – 19h45 : Entretien en tête-à-tête du Président de la République avec Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au Palais royal de Rabat.

: Entretien en tête-à-tête du Président de la République avec Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au Palais royal de Rabat. 20h00 – 20h30 : Cérémonie de signatures d’accords en présence du Président de la République et du Roi Mohammed VI, à la Résidence des Hôtes Royaux.

Mardi 29 octobre 2024

09h30 : Entretien avec M. Aziz Akhannouch, Chef du gouvernement marocain, à la Résidence des Hôtes Royaux.

: Entretien avec M. Aziz Akhannouch, Chef du gouvernement marocain, à la Résidence des Hôtes Royaux. 09h40 : Entretien avec M. Rachid Talbi El Alami, Président de la Chambre des Représentants.

: Entretien avec M. Rachid Talbi El Alami, Président de la Chambre des Représentants. 09h50 : Entretien avec M. Mohamed Ould Errachid, Président de la Chambre des Conseillers.

: Entretien avec M. Mohamed Ould Errachid, Président de la Chambre des Conseillers. 10h15 : Moment de recueillement au Mausolée Mohammed V en présence de M. Mohamed Yacoubi, Wali de la région Rabat-Salé.

: Moment de recueillement au Mausolée Mohammed V en présence de M. Mohamed Yacoubi, Wali de la région Rabat-Salé. 11h10 : Discours du Président devant le Parlement marocain à Rabat.

: Discours du Président devant le Parlement marocain à Rabat. 12h30 : Déjeuner autour d’une délégation culturelle franco-marocaine.

: Déjeuner autour d’une délégation culturelle franco-marocaine. 14h45 : Clôture des Rencontres entrepreneuriales Maroc-France sur les secteurs stratégiques d’avenir, à l’Université Internationale de Rabat.

: Clôture des Rencontres entrepreneuriales Maroc-France sur les secteurs stratégiques d’avenir, à l’Université Internationale de Rabat. 16h00 : Séquence «Gaming» avec des professionnels français et marocains de l’industrie créative, au Parvis de l’Université Internationale de Rabat.

: Séquence «Gaming» avec des professionnels français et marocains de l’industrie créative, au Parvis de l’Université Internationale de Rabat. 20h30 : Dîner d’État offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en l’honneur du Président et de Mme Brigitte Macron, au Palais royal.

Mercredi 30 octobre 2024

10h20 : Échange sur la sécurité alimentaire et l’agriculture durable en Afrique avec des étudiants marocains et africains, à la Fondation OCP.

: Échange sur la sécurité alimentaire et l’agriculture durable en Afrique avec des étudiants marocains et africains, à la Fondation OCP. 12h45 : Discours du Président devant la communauté française du Maroc, dans les Jardins de la Résidence de France.

Délégation officielle

La délégation officielle comprend des membres du gouvernement français, parlementaires, élus, anciens ministres, représentants de l’administration, et divers acteurs institutionnels, économiques, industriels, culturels et sportifs, notamment :

M. Bruno Retailleau, Ministre de l’Intérieur Mme Anne Genetet, Ministre de l’Éducation nationale M. Jean-Noël Barrot, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Mme Rachida Dati, Ministre de la Culture M. Sébastien Lecornu, Ministre des Armées M. Antoine Armand, Ministre de l’Économie Mme Annie Genevard, Ministre de l’Agriculture M. Patrick Hetzel, Ministre de l’Enseignement supérieur Mme Olga Givernet, Ministre déléguée à l’Énergie

Des représentants du monde artistique et culturel, comme Karim Amellal, écrivain et enseignant à Sciences Po, Abigail Assor, écrivaine, et Jamel Debbouze, humoriste et acteur, participeront également à la visite. Le secteur sportif est représenté notamment par Teddy Riner, champion olympique de judo, et Sofiane Oumiha, boxeur professionnel.

Partagez cet article :