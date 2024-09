Un accord de partenariat portant sur l’organisation de la couverture médiatique des événements et des matchs de football a été signé, mardi soir à Casablanca, entre la Ligue Nationale de Football Professionnel (LNFP) et l’Association Nationale des Médias et des Éditeurs (ANME).

Paraphé sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), cet accord, signé par le président de la LNFP, Abdeslam Belkchour, et le président de l’ANME, Driss Chahtane, vise à mettre en place un programme de planification et d’organisation de la couverture médiatique des événements et compétitions sportives au Maroc, conformément aux engagements stipulés par le texte.

Ce partenariat a également pour objectif de permettre aux médias nationaux de suivre de manière professionnelle, les événements sportifs auxquels participent les équipes nationales, dans le but de hisser la qualité du travail médiatique sportif à la hauteur du développement qualitatif que connaissent les différentes disciplines sportives au Maroc.

Conformément à cet accord, l’ANME, en coordination avec les directeurs de publication des différents organes médiatiques créés conformément à la législation en vigueur, s’engage à mandater des journalistes détenteurs de cartes professionnelles délivrées par le Conseil National de la Presse pour assurer la couverture médiatique des événements et compétitions sportives.

Elle veille aussi à ce que les journalistes accomplissent leur travail dans les espaces dédiés lors des compétitions sportives auxquelles participent les clubs aux niveaux local, régional et national, et ce, en coordination avec les autorités et les services concernés.

De son côté, la LNFP s’engage à déléguer plusieurs compétences à l’ANME, concernant l’organisation du travail des journalistes accrédités pour couvrir les matchs et la supervision du bon déroulement des conférences de presse organisées après les matchs, en plus de la gestion de l’accès au terrain et la disposition des photographes-reporters.

Dans une allocution, M. Belkchour a souligné que cet accord s’inscrit dans le cadre des initiatives visant à renforcer et valoriser les efforts déployés par la presse sportive nationale, afin qu’elle soit à la hauteur des attentes et qu’elle puisse rivaliser avec les médias internationaux, rappelant à cet égard la présence remarquable de la délégation officielle de journalistes marocains lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire.

Il a souligné que ce partenariat vise à institutionnaliser et à développer les relations entre la LNFP et l’ANME, dans le but d’accompagner les différentes compétitions sportives nationales et de préparer la couverture des grands événements internationaux que le Maroc s’apprête à organiser.

Pour sa part, M. Chahtane a indiqué que cette initiative, qui découle de l’accord signé entre l’ANME, la FRMF, le ministère de tutelle, et le Comité National Olympique Marocain, vise à organiser l’accès aux stades et complexes sportifs au titre des différentes divisions du championnat national, ainsi qu’à couvrir les matchs des clubs nationaux participant à diverses compétitions internationales.

Il a ajouté, dans une déclaration à la presse, que l’organisation par le Maroc de plusieurs événements sportifs à venir (Coupe d’Afrique, Coupe du Monde…) appelle une grande préparation de la presse sportive nationale à relever ces grands défis et à contribuer à la réussite et au développement de ces projets, tout en mettant en lumière les progrès réalisés dans le sport national en général et dans le football en particulier.

Suite à la signature de cet accord, une réception a été organisée pour la délégation officielle des journalistes marocains, qui se rendra en Ouzbékistan pour couvrir la Coupe du Monde de Futsal (14 septembre – 6 octobre prochain).

LNT avec Map

