La crise sanitaire n’est nullement un prétexte pour porter atteinte aux droits de la classe ouvrière, a affirmé samedi le secrétaire général de l’Union marocaine du travail (UMT), Miloudi Moukharik.

S’exprimant à l’occasion de la journée internationale du travail célébrée sous le signe « Ensemble pour faire face aux régressions sociales et imposer le respect du droit syndical », M. Moukharik a indiqué que « ces droits et acquis sont le fruit de la lutte et des efforts consentis par la classe ouvrière », faisant savoir que seul le gouvernement est responsable des politiques économiques qui contribuent à « accentuer les disparités sociales et spatiales ».

Il a également critiqué les actions du gouvernement face à la pandémie, rappelant que la crise sanitaire n’a pas empêché l’exécutif d’essayer de faire adopter des lois qui portent atteinte aux droits de la classe ouvrière comme c’est le cas du projet de loi sur la grève.

Par ailleurs, M. Moukharik a mis l’accent sur l’impact négatif de la pandémie sur la situation sociale de la classe ouvrière, car « malgré les efforts consentis pour faire face à la crise sanitaire et malgré la réussite de la campagne de vaccination, le Covid continue d’impacter cette catégorie sociale qui s’est retrouvée privée d’emplois et du soutien solidaire mis en place pour faire face à la pandémie ».

Il a dans ce sens indiqué que le nombre des licenciements a atteint 600.000 cas et environ 1,5 million postes, secteur informel inclut.

S’agissant du dialogue social, le responsable syndical a indiqué « qu’au lieu d’instaurer un dialogue social responsable et constructif, le gouvernement n’a pas tenu la session d’avril 2021 du dialogue social, laissant trainer des dossier épineux, ce qui a donné lieu à des mouvements sociaux ».

Il s’est également interrogé sur la non-implication du mouvement syndical, à travers des dialogues sectoriels et nationaux, en vue de trouver des solutions aux problématiques liées à l’emploi et la protection sociale.

M. Moukharik a salué la mise en œuvre du chantier de généralisation de la protection sociale, lancé par SM le Roi Mohammed VI, appelant à associer les partenaires sociaux à la réalisation de ce grand chantier.

Par ailleurs, l’UMT a exprimé son soutien au peuple palestinien et particulièrement à la classe ouvrière.

La centrale syndicale a, en outre, salué tous ceux qui sont aux premiers rangs dans la lutte contre l’épidémie, soulignant le rôle majeur des Forces Armées Royales dans les provinces du sud du Royaume. S’agissant de l’intégrité territoriale du Royaume, l’UMT a réitéré sa fierté des succès réalisés par le Maroc, rappelant son engagement constant dans la lutte pour préserver l’unité territoriale du Maroc.

LNT avec MAP

