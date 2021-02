Africa Business School (ABS), école d’excellence au sein de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Benguerir, s’apprête à accueillir la cinquième promotion de son programme Exécutif MBA (E-MBA). Africa Business School s’est associé à Columbia Business School, classée à l’avant-garde des écoles de commerce dans le monde, pour introduire au Maroc de nouveaux programmes de formation adaptés aux changements récurrents du monde des affaires à l’international. Le programme E-MBA de l’Africa Business School repose sur des principes pédagogiques inédits et innovants, imprégnés de la philosophie de l’ABS, à savoir l’apprentissage par l’action (Action Learning). A travers des méthodes actives comme les Business cases, Boot Camps, Business Games…La multidisciplinarité (gestion d’entreprise, technologie, analytique, …), est au cœur de ce programme qui permet aux participants de gagner en aisance et en assurance pour une compréhension globale des principes fondamentaux sur lesquels repose une entreprise performante. La méthode d’enseignement vise à favoriser la prise de décision et permet de répondre notamment aux questions relatives à la notion de création de valeur, au développement de la prise de conscience de soi en faveur d’un leadership efficace. Le programme E-MBA, dispensé en anglais, englobe 30 modules sur une durée de 20 mois. Les cours sont dispensés sur le campus de Africa Business School à Rabat et à Columbia Business School à New York (deux sessions d’une semaine), aux Etats-Unis. Une immersion sur le terrain est au programme, avec l’organisation d’un voyage pour les étudiants au cœur de l’Afrique…

