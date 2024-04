Le groupe iconique se produira en soirée d’ouverture le jeudi 6 juin sur la scène Casa Anfa.

Avec plus de 100 millions d’albums vendus et plus de 50 singles classés au sommet des charts britanniques, UB40 est un pilier de la musique reggae. Leurs tubes intemporels tels que « Red Red Wine », « Kingston Town », et « I Can’t Help Falling in Love with You » ont captivé des millions de fans à travers le monde. Le groupe célèbre cette année ses 45 ans d’existence avec un nouvel album intitulé « UB45 » qui verra le jour ce vendredi 19 avril, suivi d’une tournée mondiale qui fera escale à Casablanca.

­

Ne manquez pas cette occasion unique de célébrer 45 ans de musique et de partage avec UB40 à Jazzablanca.

Partagez cet article :