Les présidents argentin Javier Milei et brésilien Lula au sommet du G20 de Rio le 18 novembre 2024

Une poignée de main glaciale, des airs de nouvelle bromance sud-américaine pour Macron et une absence de taille dans une photo de groupe: le premier jour du sommet du G20, à Rio de Janeiro, a été marqué par des moments insolites qui reflètent les tensions mondiales actuelles.

– Haute tension –

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, hôte du sommet, a reçu un à un les participants à l’entrée du Musée d’Art moderne de Rio, avec le sourire et de chaleureuses accolades. À une exception près: son homologue argentin Javier Milei, avec qui il entretient des relations exécrables.

Au moment de l’arrivée du président ultra-libéral du pays voisin, le visage du vétéran de la gauche latino-américaine s’est soudain crispé. Les deux hommes ont échangé une poignée de main polaire et semblaient gênés au moment de poser pour la photo officielle.

Peu après, Javier Milei a partagé sur X une publication d’un internaute comparant cette photo à une image du président argentin tout sourire aux côtés de Donald Trump, vainqueur de la présidentielle américaine, dont il est un allié.

– Nouvelle bromance? –

Mais Milei a retrouvé le sourire au contact d’Emmanuel Macron, pourtant réputé proche de Lula. Les deux hommes s’étaient déjà rencontrés le week-end dernier, lors d’une visite officielle du président français à Buenos Aires.

À plusieurs reprises, Milei et Macron semblaient plaisanter, faisant des gestes complices.

Ils ont même posé côte à côte lors de la photo de groupe officielle de l’Alliance globale contre la faim, avec le Pain de sucre en arrière-plan.

« Macron et Milei, la bromance improbable du G20 à Rio », a écrit sur X un internaute, une allusion aux différences politiques entre les deux dirigeants.

Le terme « bromance » avait justement été utilisé à foison sur les réseaux sociaux en mars, pour commenter des photos d’Emmanuel Macron souriant main dans la main avec Lula lors d’une visite du président français en Amazonie brésilienne, inspirant des mèmes désopilants.

– Où est passé Biden? –

Pendant que Milei et Macron plaisantaient avant la photo de groupe, un chef d’Etat du G20 était aux abonnés absents. Et pas n’importe lequel: Joe Biden, président de la première puissance mondiale.

Celui qui vit ses dernières semaines de mandat à la tête des Etats-Unis n’est pas apparu sur le cliché, tout comme le Premier ministre canadien Justin Trudeau et la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni.

« En raison de questions logistiques, la photo a été prise avant l’arrivée de tous les dirigeants. C’est pour cela que certains d’entre eux n’étaient pas présents », a dit une source diplomatique américaine.

En raison des tensions politiques, la dernière photo de famille montrant les représentants de tous les membres du G20 date de 2021.

Malgré l’absence à Rio du président russe Vladimir Poutine, son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, était bien sur la photo de groupe de l’Alliance contra la faim.

LNT avec Afp

Partagez cet article :