Dans un monde où l’attention est devenue une ressource rare, l’Edutainment – contraction des mots « éducation » et « divertissement » – émerge comme une méthode révolutionnaire pour capter l’intérêt des apprenants tout en facilitant leur apprentissage. Ce concept repose sur une approche pédagogique mêlant des éléments de Ludo-pédagogie, des récits immersifs et des expériences interactives pour rendre l’apprentissage engageant. Mais au-delà de son aspect attrayant, l’Edutainment puise également sa force dans les neurosciences et les théories modernes de l’apprentissage. Décryptons ce phénomène et son potentiel, amplifié par l’intelligence artificielle (IA), pour transformer la manière dont nous apprenons.

Les bases neuroscientifiques de l’apprentissage humain

Pour comprendre l’efficacité de l’Edutainment, il est essentiel de saisir comment le cerveau humain apprend. Les neurosciences nous enseignent que le cerveau est un organe plastique, capable de former de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie. Cette neuroplasticité est particulièrement stimulée lorsque plusieurs sens sont sollicités simultanément, que l’expérience est immersive et que l’apprentissage est associé à des émotions positives.

L’hippocampe, une structure cérébrale clé, joue un rôle essentiel dans la mémorisation. Or, des études (1) montrent que les informations accompagnées d’émotions ou d’expériences marquantes sont plus susceptibles d’être retenues. C’est ici que l’Edutainment fait la différence : en intégrant des récits captivants, des défis ludiques et des interactions engageantes, il ancre les connaissances dans des contextes émotionnels, augmentant ainsi leur mémorisation à long terme.

L’apprentissage rythmique et le respect des cycles cognitifs

L’Edutainment s’appuie également sur le concept de rythme d’apprentissage, une notion fondamentale en neurosciences cognitives. Le cerveau n’est pas conçu pour rester concentré de manière continue. Les cycles de vigilance – appelés rythmes ultradiens – influencent notre capacité à traiter des informations complexes. Alterner des phases de forte concentration avec des moments de pause ou d’activités ludiques permet de maximiser l’efficacité cognitive.

Ainsi, dans l’Edutainment, le rythme est savamment orchestré : des activités immersives et stimulantes sont entrecoupées de moments de réflexion ou de relaxation. Ces pauses permettent au cerveau de consolider les apprentissages, en transférant les informations de la mémoire de travail vers la mémoire à long terme.

La clé de la motivation à travers l’engagement émotionnel

L’un des grands avantages de l’Edutainment est sa capacité à générer un engagement émotionnel. Les émotions, qu’elles soient liées à l’amusement, à la curiosité ou à la surprise, jouent un rôle central dans la motivation à apprendre. Les neurosciences démontrent que les émotions positives libèrent de la dopamine, un neurotransmetteur qui facilite la formation de nouvelles connexions neuronales et favorise la mémorisation.

Les récits interactifs et les simulations immersives sont autant de moyens de déclencher ces émotions. De la même manière que l’on peut être captivé par un film ou une série « Les gens intériorisent les expériences des personnages de fiction et s’en inspirent, presque comme s’ils avaient eux-mêmes vécu ces expériences. » (2). L’Edutainment utilise cette capacité pour ancrer les apprentissages dans des contextes émotionnels et narratifs, rendant les concepts plus mémorables et engageant. Les programmes d’édutainement, pour conserver leur force, doivent continuer à mettre le divertissement au cœur de leur stratégie de séduction (3).

L’intelligence artificielle au service de l’Edutainment

L’IA joue un rôle croissant dans le développement de solutions d’édutainement. Elle permet de rythmer et de personnaliser l’apprentissage. Grâce à des algorithmes d’apprentissage machine, ces systèmes peuvent analyser les performances des utilisateurs et ajuster en temps réel le contenu proposé au bon moment. De plus, l’IA est capable de concevoir des environnements interactifs où les scénarios évoluent en fonction des choix de l’apprenant, renforçant ainsi l’engagement et l’apprentissage expérientiel. Elle offre également des opportunités pour introduire des interfaces toujours plus immersives, telles que la réalité augmentée et virtuelle, qui plongent les utilisateurs dans des environnements captivants. Ces technologies permettent de simuler des situations complexes inspirées de faits réels – comme une négociation internationale ou une intervention médicale – offrant aux apprenants la possibilité de s’exercer dans des conditions réalistes mais sans risque.

Les avantages multiples de l’Edutainment

En combinant neurosciences, apprentissage expérientiel et technologies innovantes, l’Edutainment présente de nombreux avantages. Il améliore la rétention des connaissances, stimule la motivation intrinsèque, et permet un apprentissage plus durable grâce à son caractère interactif et émotionnellement engageant. Enfin, il démocratise l’accès à une éducation de qualité, en proposant des formats accessibles et adaptés à différents publics.

L’Edutainment, enrichi par les apports de l’IA, ne se contente pas de rendre l’apprentissage plus attrayant, il le transforme en une aventure immersive, engageante et profondément humaine. En exploitant les mécanismes naturels de notre cerveau, il ouvre la voie à une éducation qui inspire, captive et forme des apprenants mieux préparés pour les défis du futur.

Une tribune d’Anthony Hié

Directeur de l’Innovation & de la Transformation Digitale

Chief Innovation & Digital Officer

Excelia

