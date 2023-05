Par Rodrigo Alier, Global Executive Director, Partners & Brands, Glovo

Le monde économique dans lequel nous évoluons est en mutation constante, y inclus l’Afrique. Dans ce contexte en perpétuelle évolution, deux éléments émergent comme essentiels pour les entreprises d’aujourd’hui : la technologie et la diversification. De plus, en raison de l’évolution rapide des attentes des clients, les entreprises sont contraintes de rester vigilantes et innovantes.

Ce constat est plus que jamais confirmé par le premier GITEX organisé en Afrique, et plus précisément au Maroc. Un événement majeur qui met en lumière l’ambition numérique du continent africain et dévoile son immense potentiel, notamment dans un contexte où la résilience économique s’impose pour les entreprises. Il convient de noter que l’Afrique, avec sa diversité et sa grande taille, présente des défis particuliers. L’un des plus importants est le taux de bancarisation faible et la prévalence de l’argent liquide, freinant l’essor du commerce électronique. Toutefois, à mesure que ces obstacles seront surmontés, l’accès à Internet et aux services numériques augmentera, créant un plus grand bassin de clients et d’entreprises, et améliorant ainsi les services pour les PME.

L’une des récentes études menées par Glovo a montré que les petites et moyennes entreprises (PME) marocaines dans le secteur du commerce et de la restauration sont particulièrement sensibles à ces changements. Plus de la moitié d’entre elles sont préoccupées par leur rentabilité, tandis que 59% déclarent ne pas disposer des ressources nécessaires pour optimiser leur service à la clientèle et préparer l’avenir. Malheureusement, plus de la moitié de ces PME ne se considèrent pas comme suffisamment digitalisées.

Cependant, malgré ces défis, la capacité d’innovation de ces entreprises reste une source d’optimisme. En effet, 57% des entreprises marocaines considèrent l’innovation comme une opportunité significative pour leur croissance. De plus, 82% d’entre elles sont convaincues qu’un partenaire technologique peut les aider à rester pertinentes et compétitives dans cet environnement en constante évolution.

Dans ce paysage complexe, Glovo s’est engagée à soutenir la transformation numérique des PME en Afrique. En collaboration avec plus de 14 000 restaurants et commerçants à travers le continent, dont 6 000 au Maroc, nous avons fourni des outils et des technologies innovantes. Ces ressources ont contribué à l’amélioration de leurs relations avec les clients, à l’élévation de la qualité de leur service et à la consolidation de leur présence numérique. Ces entreprises ont ainsi pu élargir leur portée, dépasser les limites traditionnelles et toucher une clientèle plus vaste et plus diverse. Grâce à ces initiatives, nos partenaires ont pu augmenter leurs revenus de 15 à 20% en moyenne.

Pour stimuler davantage cette transformation, nous avons mis en place Glovo Local, un programme destiné à aider nos partenaires à atteindre leurs objectifs de croissance grâce à des outils technologiques et campagnes marketing dédiées. Glovo Local offre aux restaurants et aux commerçants une sélection d’outils sur mesure permettant de numériser leurs activités et de développer leurs canaux en ligne. Du traitement des commandes via notre application Glovo aux solutions logistiques personnalisées pour leurs propres canaux et magasins, nous mettons à disposition de nos partenaires des moyens tangibles pour stimuler leur réussite. Parallèlement à cela, en 2023, nous avons investi plus de 100 000 € dans le déploiement d’outils numériques essentiels, soutenant ainsi la digitalisation des PME en Afrique.

Par le biais de sessions de formation, de partenariats dédiés à leur développement et de ressources pédagogiques, nous offrons à nos partenaires un large éventail d’opportunités pour renforcer leurs compétences et faire progresser leurs activités. Au Maroc, notamment grâce à notre collaboration avec le ministère de l’Industrie et du Commerce et les centres régionaux d’investissements, nous avons pu proposer des formations à plusieurs commerçants sur le marketing digital et l’utilisation des technologies de plateforme. Nous sommes fiers de contribuer activement à leur succès et de renforcer notre rôle en tant que catalyste et partenaire privilégié pour leur prospérité future.

Enfin, Glovo a lancé Glovo Ads, une plateforme de retail media, afin de permettre aux marques et aux partenaires de se rapprocher de leurs consommateurs. Cette initiative a déjà permis à plus centaines de partenaires et marques de mieux saisir les enjeux du marché et de toucher directement leurs clients, démontrant l’importance d’une stratégie de marketing orientée vers le client dans le paysage numérique actuel.

En tant que plateforme technologique, Glovo est fermement convaincue que la transformation numérique des PME africaines est une nécessité vitale pour bâtir une économie africaine plus robuste et diversifiée. Nous croyons en notre rôle pour contribuer à la réalisation de cette ambition. C’est avec ce message d’optimisme et d’engagement que nous participons au GITEX Africa du 31 mai au 2 juin.

Et c’est parce que nous savons que l’avenir de l’Afrique dépend en grande partie de la réussite de ses PME, nous invitons tous nos partenaires actuels et futurs à nous rejoindre dans cette mission de transformation de l’écosystème entrepreneurial africain. C’est en travaillant ensemble, en partageant notre technologie et notre expertise, que nous contribuerons à une Afrique plus prospère et plus dynamique.

